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شاهد: الفرق بين كاميرات iPhone XR و iPhone XS Max في وضعيات مختلفة

شاهد: الفرق بين كاميرات iPhone XR و iPhone XS Max في وضعيات مختلفة
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