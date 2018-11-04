شاهد: الفرق بين كاميرات iPhone XR و iPhone XS Max في وضعيات مختلفة

iPhone XS

فارق السعر بين iPhone XS Max و iPhone XR كبير للغاية ويصل لعدة مئات من الدولارات والتي يمكنك توفيرها وإنفاقها على شيء آخر. ولكن السؤال هو هل iPhone XR يستحق الشراء، وخاصة إذا علمنا أنه ”يضحي” بعدد من الميزات مثل الكاميرا الخلفية المزدوجة.

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالفضول، فقد قام فريق موقع MacRumors مؤخرًا بإنشاء مقطع فيديو يقارن الصور الملتقطة بإستخدام الهاتفين iPhone XS Max و iPhone XR، وهي المقارنات التي يأملون أن تساعدك في الوصول إلى استنتاج حول أي من الهاتفين هو الأكثر ملاءمة لذوقك، وما إذا كان يمكن تبرير فارق السعر أم لا.

يقارن الفيديو ميزات الكاميرا مثل Portrait Mode مع العلم بأن الهاتف iPhone XS Max يقوم بالتقاط الصور في هذا الوضع باستخدام الكاميرا المزدوجة، بينما يستخدم الهاتف iPhone XR الخوارزميات لإنشاء نفس التأثير. كما يقارن الفيديو بين الصور الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، وأيضا التقريب في كلا الهاتفين. وفي بعض الحالات، يكون الهاتف iPhone XS Max متفوقًا بسبب الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تضم عدسة واسعة الزواية وعدسة مقربة، بحسب موقع إلكتروني.

ولكن في معظم الأحيان عندما يتعلق الأمر بالصور العادية، فإن الاختلافات لا تكون كبيرة جدًا مما يعني أنه اعتمادًا على احتياجاتك وتفضيلاتك، فربما سيكون iPhone XR كافيًا بالنسبة لك.





المصدر: سنيار



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