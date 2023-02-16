البوابة- هناك العديد من رواد الأعمال الشباب الناجحين الذين يلهمون الأطفال والشباب لترك الوظائف التقليدية، التي تتطلب العمل لثماني ساعات في اليوم، والبحث عن أعمالٍ تدر عليهم الأموال وتضمن لهم النجاح واستدامة الثروات.

وتعد المدرسة مكانًا رائعًا للبدء، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى أكثر من مجرد أساتذة ومعلمين يشاركون معرفتهم، فالشباب بحاجة إلى منحهم القدرة على اختيار المحتوى التعليمي بأنفسهم والذي يناسب طموحهم وأحلامهم ورغباتهم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن رواد الأعمال الأكثر نجاحًا في العالم يمضون وقتًا طويلًا في قراءة العشرات من الكتب سنويًا، ونحن هنا اليوم نوَّد مشاركة بقائمة أفضل الـ كتب في ريادة الأعمال.



كتب في ريادة الأعمال

1. كتاب "الأب الغني والأب الفقير" - Rich Dad Poor Dad

للكاتب روبرت كيوساكي

يحكي الكاتب قصة طفولة روبرت كيوساكي وطريقته في كسب المال مع مقارنة دائمةٍ بين والده الأستاذ الجامعي ذو الدخل المتوسط الذي يلقبه في الكتاب بـ"الأب الفقير"، وبين والد صديقه مايك، رجل الأعمال العصامي، والذي يرمز له بلقب "الأب الغني. حيث كان والد مايك ينصح ابنه بالحفاظ على ثروة العائلة وتنميتها، بينما والده الاستاذ الجامعي كان يدعوه للدراسة والتركيز على تعليمه من أجل الحصول على وظيفة بدخل ثابت يقيه من الفقر.

ويدعو كيوساكي في كتابه إلى أهمية المخاطرة، حيث يشجع الأب الغني أبناءه على المخاطرة وانتهاز الفرص من أجل ضمان تكوين ثروة مالية والصعود بها إلى القمة، ويرسخ في عقليتهم مفهوم "أن المال يسعى وراء الأغنياء، على عكس الأب الفقير الذي يدعو أبناءه إلى إيجاد وظيفة بدخل ثابت؛ مما يفقدهم فرصًا كثيرة كانت بالإمكان أن تدر عليهم ثروة كبيرة.

كما ركز الكاتب على أهمية التمتع بثقافة مالية واسعة؛ لأن من دونها قد يخسر المرء أمواله بسبب قراراته السيئة.

ويساعدك هذا الكتاب على فهم الفرق بين العمل لدى شخص آخر (مدير) وامتلاك عملك الخاص، إذ يعد من الكتب المهمة للراغبين في معرفة المزيد عن الحرية المالية والاستثمار.

ومن المحتمل أن يكون هذا الكتاب أحد أفضل كتب في ريادة الأعمال والذي يعبِّد الطريق أمامك لدخولعالم ريادة الأعمال؛ لأنه لا يزيد الأمور تعقيدًا، فلديه القدرة على تبسيط المفاهيم المعقدة للقارئ.





ومن أهم المواضيع التي يحملها في طيات صفحاته:

الفرق بين الأصول والالتزامات.

ما يعلمه الأثرياء لأبنائهم عن المال، ولا يعلمه الفقراء وأفراد الطبقة المتوسطة.

نفي المعتقد حول أن منزلك يعد من الأصول، مُشيرًا إلى أنه من الأعباء.

إيضاح مساوئ الجهل الاقتصادي، وأهمية للذكاء.

إيضاح الدور الذي تؤديه المشاريع التجارية القوية والمهارات الاقتصادية والممارسة والخبرة في النجاح الاقتصادي.

تأكيد أهمية الإستثمار وإدارة الأعمال في التحكم في مستقبلك الاقتصادي.

2. كتاب "الشركة الناشئة المرنة" - The Lean Startup

الكاتب إريك ريس

يجدر على أيِّ شخص يوَّد بدء مشروعه الخاص قراءة هذا الكتاب؛ نظرًا لتوفيره دليلًا تفصيليًا حول كيفية وضع استراتيجية للشركات الناشئة، إذ يجيب على مجموعة من الأسئلة من بينها كيف باستطاعة رواد الأعمال الاستفادة من الإبتكار والإبداع لإنشاء شركة ناجحة.

وفي هذا الكتاب، الذي يتمثل شعاره بـ "تعلم ما يريده العملاء"، يضع إريك ريس خلاصة خبراته كموظف ومؤسس ومستشار، ويوضح سبب فشل مشروعه الأول الذي أعاده لعدم قدرته على فهم احتياجات جمهوره المستهدف ومتطلباته، بالإضافة إلى تركيز جهده ووقته على إطلاق منتجه الأول.



ويناقش ريس في كتابه أنه من أجل بناء شركة عظيمة، على ريادي الأعمال البدء مع العملاء والزبائن عن طريق إجراء مقابلات أو أبحاث؛ لمعرفة رأي العملاء وانطباعهم عن المنتج كي يضمن عدم فشله من الأساس وإقبال العملاء على المنتج.



3. كتاب "الخط السريع للمليونير" - The Millionaire Fastlane

للكاتب إم جي ديماركو

يعتبر واحد من أهم كتب في ريادة الأعمال التنمية الشخصية وبناء الثروة، وأشرف على كتابته المليونير العصامي ورجل الأعمال إم جي دي ماركو.

في الكتاب، يجادل دي ماركو أن طريق التقليدي للثروة والنجاح المالي هو طريق إلى الرداءة والعبودية المالية. بدلاً من ذلك، يدافع عن مفهوم "الخط السريع" للثروة الذي يتضمن ريادة الأعمال والابتكار والمخاطرة.

يتميز مسار "الخط البطيء" بالتركيز على الادخار والاستثمار والموازنة ، بالإضافة إلى السعي وراء مهنة تقليدية بهدف التطور في السلم الوظيفي للشركة. وغالبًا ما يكون هذا المسار مليئًا بساعات العمل الطويلة والتضحيات والإشباع المتأخر، الذي ينطوي على مقاومة إغراء المتعة الفورية في أمل الحصول على مكافًا قيمة على المدى الطويل، من المحتمل أن يستغرق تحقيق أي نجاح مالي كبير عقودًا في هذه الطريقة.

في المقابل، مسار "الخط السريع" هو طريق للثروة يتضمن خلق القيمة، أي القدرة على توليد الثروة أو المنفعة. وهو يحل المشكلات ويبني أعمالًا قابلة للتطوير يمكن أن تولد دخلًا سلبيًا، أي دخل نقدي يتدفق بشمل بشكل منتظم يأتي نتيجة الاستثمار بمشاريع معينة دون الحاجة إلى المشاركة المادية أو الوجود الفعلي للمستثمر الحاصل على الدخل.

ويسمح هذا المسار للأفراد بتحقيق الثروة خلال فترة زمنية قصيرة.

4. كتاب "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس" - How to win friends and influence people

للكاتب ديل كارنيجي

ضممنا هذا الكتاب إلى قائمتنا لأن الأمر كله يتعلق ببناء العلاقات واكتساب النفوذ. وسيعلمك هذا الكتاب كيفية تكوين صداقات بسهولة، والتأثير في الناس واكتسابهم إلى جانبك، كما ستتعلم في وقت مبكر أن شبكة علاقاتك هي صافي ثروتك وسيضعك على الطريق لتوسيع شبكة الأشخاص لديك.

5. كتاب "4 ساعات عمل أسبوعيًا" - The 4-Hour Workweek

للكاتب تيم فيريس

يتناول الكتاب حياة الأغنياء الجدد الذين بنوا حياةً جديدة لهم تتمجور حول السعادة بالوقت والمكان الحاضرين، عبر تحرير أنفسهم من العبودية البيروقراطية. وفي حال وددت الاستمتاع بحياة مشابهة لا بد أن تصبح أكثر إنتاجية وأن تبحث عن مصدر مدر للربح بشكل مستمر ولا يتطلب جهد كبير.

وخُصِّصَ هذا الكتاب للموظفين الذين ملوا الإنطلاق من الساعة التاسعة حتى الخامسة، ويحلمون بحياة أكثر ابتهاج وسعادة وسفر، بالإضافة لأولئك الذي لا يدركون الطريقة المثلى لتحقيق أحلامهم، حيث وصفهم الكاتب بـ"الأشخاص المؤجلين للحياة".