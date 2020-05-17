كيا تعمل على تطوير نظام شحن 800 فولت لسياراتها الكهربائية

تخطط كيا لإطلاق العديد من السيارات الكهربائية، وها هي الشركة تعلن عن عملها على نظام شحن عالي الأداء.

سيأتي نظام كيا بقدرة بقدرة 800 فولت إلى سياراتها الكهربائية لتتمكن كيا من وضع محركات أصغر في سياراتها الكهربائية مع المحافظة على أداء مناسب، والذي سيساهم بشكل كبير في تقليل أوقات الشحن.

وفي نفس الوقت سيكون النظام الموحد للسيارات الكهربائية من الشركة مساعداً لها على خفض التكلفة مع تقديم تقنية متقدمة نسبياً، وسيكون من الممكن شحن السيارات بنظام ذو قدرة 400 فولت عند الحاجة.

من المنتظر أن تكشف الشركة الكورية عما لا يقل عن 11 سيارة كهربائية بحلول عام 2025 حيث تهدف كيا لبيع ما لا يقل عن 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بدءاً من ذلك العام.