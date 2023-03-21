كيفية استخدام خدمة سيري Siri في التقاط الصور؟

يهدف المساعد الصوتي في آبل والذي يسمى "سيري - Siri" على مساعدة مستخدمي اجهزة تلفونات آيفون في إنجاز الكثير من المهام، عن طريق الأوامر الصوتية.

ويمكن لتطبيق سيري القيام بعدد من المهام من بينها الاتصال بأحد الجهات الموجودة بالتلفون من خلال فقط إعطاء الأمر، او التقاط صورة، والعديد من المهام الأخرى.

كيفية التقاط صور عبر الآيفون من خلال استخدام سيري Siri:

قم بفتح تطبيق Shortcuts عبر هاتفك الآيفون

اضغط على المعرض Gallery

اكتب جملة Say Cheese في خانة البحث

تضغط على خيار Say Cheese

اضغط فوق خيار إضافة اختصار Add Shortcut

يمكنك الأن تخصيص الاختيار واجراء التغييرات التي ترغب بها

انقر فوق الثلاث نثاط في الأعلى من أجل الذهاب إلى الإعدادات

قم بارجاء التغييرات التي ترغب بها في خانة الأوامر الصوتية.

بعد الانتهاء من وضع العبارة التي ترغب بها أصبح بامكانك التقاط الصور من خلال سيري

عند استخدام سيري لالتقاط الصور لأول مرة سيطلب منك الإذن بحفظ الصور في المعرض

عليك الموافقة على منح الإذن بشكل دائم من خلال خيار السماح دائمًاAlways Allow



كيفية فتح تطبيق الكامير عن طريق سيري:

إذا ارتد التقاط صورة بالكاميرا الخلفية من خلال سيري عليك اتباع الخطوات التالية:

قل "يا سيري - Hey Siri"

قل "التقط صورة - Take a picture"

لتسجيل فيديو من خلال الاستعانة بـ سيري، اتبع التعليقات التالية:

قل: "يا سيري- Hey Siri".

قل: "التقاط فيديو "Take a video

أو قل "التقاط فيديو بالحركة البطيئة - Take a slow motion video"

ابدأ بتسجل الفيديو.

كيفية الاستعانة بـ سيري من إجل التقاط صورة سيلفي: