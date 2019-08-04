كيف تحجب شريحة الهاتف إذا فقدتها خارج الإمارات؟

منع أي سوء استخدام لبطاقات SIM الإماراتية في الخارج، حثت هيئة تنظيم الاتصالات المقيمين خارج البلاد على الاتصال بها عبر ثلاثة خطوط في حال فقدان البطاقة.

وفي تغريدة على تويتر، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتذكير السكان بالتواصل معها في حال فقدوا هواتفهم المحمولة أثناء السفر. ويمكن للهيئة بعد ذلك حظر بطاقة SIM الخاصة بالهاتف لمنع استخدامها بشكل ضار.

يمكن الاتصال بالسلطة باستخدام أي من هذه الأرقام المجانية الثلاثة:

دو

971555678155 – للأفراد

971555678188 – للشركات

اتصالات

9718002300

وتأتي تغريدة هيئة تنظيم الاتصالات بعد أن أصدرت سفارات دولة الإمارات في تركيا وتايلاند تحذيرًا من بطاقات SIM للمقيمين والمواطنين المسافرين إلى تايلاند أو تركيا. وحث التحذير المسافرين على إلغاء بطاقة SIM التي يستخدمونها قبل العودة إلى البلاد، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى سوء الاستخدام مما يترتب عليه غرامات ومسائلة قانونية للمسافرين.