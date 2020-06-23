كيف ستبدو عليه نظارات أبل الجديدة؟

تأتي هذه المعلومات وفقًا لتقرير صادر عن “بلومبرج”، والذي حلل منتجات الشركة في الواقع المعزز، بما في ذلك النظارات الجديدة حيث تتوقع التقرير أن النظارات المتقدمة ستأتي في عام 2022 أو 2023، ولن يتم إصدارها في أي وقت قريب حيث لا يبدو أنه سيتم الإعلان عن أي من هذه المنتجات في مؤتمر WWDC 2020 يوم الإثنين، ولكننا سنكون على اطلاع على أحدث إصدارات iOS 14 وtvOS 14 و Apple HomePod القادمة.

كشف برنامج “Frontpage Ticket” عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارات الجديدة، بما في ذلك سعرها الذي يبدأ من 500 دولار ومن المتوقع أن يتم ربط النظارات بهواتف Iphone، ويتم التحكم في إعداداتها عن طريق الحركة أمام عدسة النظارات.

ووفقًا للبرنامج، ستحتوي كلتا العدستين على نظام عرض، وسيتم تجهيز الإطارات بأجهزة استشعار كما سيتمكن مستخدمو النظارات من طلب عدسات خاصة حسب درجة الوصفة الطبية الخاصة بهم، وسيتمكن الأشخاص الذين لا يرتدون نظارات عادة من استخدام نظارات Apple بدون وصفة طبية.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة Apple، Tim Cook، في بيانات سابقة إلى أن تقنية Reality The Enhancer لا تقل أهمية عن هواتف iPhone للشركة.