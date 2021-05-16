لوحة لبيكاسو تُباع بـ 103 ملايين دولار في مزاد

بيعت لوحة "المرأة الجالسة بالقرب من نافذة (ماري تيريز)" للرسام بابلو بيكاسو أمس الأول بمقابل 103.4 مليون دولار خلال مزاد أقيم في دار "كريستيز" في نيويورك.

وتنافس عدد من هواة جمع الأعمال الفنية نحو 19 دقيقة على شراء هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 1.46 في 1.14 متر ورسمها بيكاسو عام 1932، وبيعت في النهاية في مقابل 90 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 103.4 مليون بعد إضافة الرسوم والعمولات.



وبحسب "الفرنسية" يشكل هذا المبلغ تقريبا ضعف التقدير الأولي الذي وضعته "كريستيز" لهذه اللوحة الذي كان بـ 55 مليون دولار.



ويؤكد بيع هذه اللوحة حيوية سوق الفن التي لم تعان فعليا من الوباء رغم التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق الناجم عن الوضعين الصحي والاقتصادي، لكنه أيضا يعكس المكانة الخاصة لأعمال بابلو بيكاسو (1881 - 1973).



وقالت رئيسة بوني برينان "كريستيز أمريكا" في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: إن الحصيلة الجيدة العام لمزاد أمس الأول الذي بلغ مجموع إيراداته 481 مليون دولار تعد عن العودة الفعلية إلى الوضع الطبيعي. ولاحظت أن سوق الفن عادت إلى المسار الصحيح.



وكان المالك الحالي للوحة "للمرأة الجالسة" استحوذ عليها قبل ثمانية أعوام فحسب خلال مزاد في لندن في مقابل 28.6 مليون جنيه، أي: نحو 44.8 مليون دولار.



وبذلك أصبح عدد أعمال بيكاسو التي تجاوز ثمنها العتبة الرمزية البالغة 100 مليون دولار خمس لوحات. وحتى قبل هذا المزاد، كان أصلا يتربع وحده على رأس العدد القليل من الفنانين الذين بيعت أعمالهم بهذا الثمن، وبين لوحاته الأربع التي سبق أن بلغت هذا المستوى "نساء الجزائر" التي تحمل الرقم القياسي لثمن لوحات الفنان الإسباني، إذ بيعت في أيار (مايو) 2015 لقاء 179.4 مليون دولار.



ولم تتجاوز عتبة 100 مليون في المزادات سوى 14 لوحة، وباستثناء بيكاسو، وحده الفنان الإيطالي أميديو موديلياني بيع أكثر من عمل له بثمن يتعدى هذا السقف، إذ له في القائمة لوحتان.