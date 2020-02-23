مؤسسو تو توك: التطبيق آمن ويجب على المستخدمين تجاهل الرسائل التحذيرية

أكد مؤسسو تطبيق «تو توك» أنه آمن تماماً ودعوا المستخدمين إلى تجاهل رسائل التحذير الآلية من متجر «جوجل بلاي»، ومواصلة الاستفادة من خدمات الاتصال الصوتي والمرئي التي يوفرها التطبيق.

وقال المؤسسون في بيان إن الرسالة التحذيرية التي يتلقاها المستخدمون نتيجة عدم تواجد التطبيق على متجر جوجل للتطبيقات «جوجل بلاي».

وأضافوا أن التطبيق يحظي بإقبال واسع بجميع أنحاء العالم، وسيكون تنزيله متاحاً على متاجر التطبيقات التابعة لهواتف «سامسونج»، و«هواوي»، و«شاومي»، و«أوبو»، ويمكن للمستخدمين تحميل أحدث إصدار عبر الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

وحذروا من انتشار تطبيقات مزورة تحاكي اسم وشعار العلامة التجارية لـ«تو توك»، تخدع المستخدمين وتسرق بياناتهم وأموالهم.

«غير مبرر»

وردا على حذف التطبيق من متجري «جوجل» و«آبل»، قال مؤسسو التطبيق على الموقع الرسمي له «نحن نعرب عن قلقنا العميق وخيبة أملنا إزاء أي هجوم آخر ارتكب ضد شركتنا من الذين يتمتعون بمواقع مهيمنة في هذا السوق».

وأكدوا أنهم لا يرون أي سبب مشروع لحظر «تو توك» الذي نجح في توصيل عشرات الملايين من المستخدمين عبر مئات البلدان، ليصبح واحداً من أسرع التطبيقات نمواً على مستوى العالم، مضيفين أنه رغم عاصفة الاتهامات الكاذبة والأكاذيب الصريحة التي أدت لحظر شركة «آبل» للتطبيق، إلا أنه رغم ذلك نجح في الاحتفاظ بحب وولاء قوي من المستخدمين، وواصل تحقيق نمو قوي على متاجر التطبيقات الأخرى.

وأكدوا أن هذا الأمر لن يستمر لأن «الإجراءات غير المبررة» لشركتي «جوجل» و«آبل»، تضر بمستقبل الشركة المطورة لتطبيق «تو توك»، مشيرة إلى أن الدور المزدوج لعملاقي الإنترنت كمنافس ومشغل لمتاجر التطبيقات، يثير بعض المخاوف بين المنظمين.

وأشارو إلى أن الإزالة المفاجئة لـ «تو توك» من متجري التطبيقات في غياب أي دليل، ينم بوضوح عن عدم حياد ونزاهة تجاه مجتمع المطورين، وأيضا ضد اتجاهات العملاء.

جهود الحماية

وقالوا إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بذلت الشركة المطورة للتطبيق جهودًا كبيرة لضمان الالتزام بسياسات ومتطلبات «جوجل» و«آبل»، في ظل اقتناع تام بالامتثال التقني والتعاقدية لكل الالتزامات. وأكدوا «التزمنا دائمًا بحماية خصوصية وأمان المستخدمين من خلال مواءمة التطبيق مع أفضل الممارسات، حيث يتم تشفير كل البيانات بقوة بواسطة بروتوكول AES256؛ كما يتم حماية قنوات الإرسال جيدا بواسطة بروتوكول RSA2048؛ إضافة إلى أن بيانات المكالمات مشفرة بشكل مزدوج بواسطة بروتوكول خاص وراء قناة التشفير، بما يمتثل للقوانين المعمول بها محلياً ودولياً».

ولفت مؤسسو التطبيق إلى إنه تكريسًا للشفافية، فقد قاموا بدعوة فرق «جوجل» و«آبل» للمقابلة وزيارة المقر لإزالة أي مخاوف قائمة.

التطبيقات المزورة

واستغرب مؤسسو «تو توك» أنه رغم وجود تطبيقات مزورة تحاكي اسم وشعار التطبيق، لتخدع المستخدمين وتسرق بياناتهم وأموالهم، إلا أنه تمت الموافقة لها على التواجد في متجري «جوجل» و«آبل»، رغم وضوح الطبيعة الاحتيالية الواضحة لهذه التطبيقات. وهو ما اعتبروه إشارة واضحة لما يعتري عملية الموافقة على التطبيقات من عيوب.

وقال مؤسسو التطبيق «رغم الظلم، وبدافع من مبادئنا الأخلاقية، سنستمر في خدمة مجتمعنا بأفضل قدراتنا، والحفاظ على خصوصية المستخدمين وأمنهم كأولوية قصوى لدينا، ولا توجد نهاية لتحسين الأمان، الذي نعمل دائمًا على تطويره، إضافة إلى إنشاء العديد من ميزات المستخدم الجديدة الأخرى».

ذكاء اصطناعي

ويتيح التطبيق إجراء المكالمات الصوتية والمكالمات المرئية بدرجة وضوح عالية، ويعمل عبر تقنية الاتصال الصوتي للإنترنت «VOIP». وحسب الشركة المطورة، فإن التطبيق يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جودة الاتصال، من خلال تعزيز وضوح الصوت، وتقليل الصدى والمحادثات ثنائية الاتجاه، ما يسهم بمنح المستخدم تجربة فائقة لمكالمات الصوت والفيديو.

ويدعم التطبيق تحميل الملفات متعددة الوسائط، بما في ذلك الملفات النصية وملفات الصوت والفيديو والتنسيقات الأخرى، بما في ذلك الرموز التعبيرية والصور والرسائل الصوتية وملفات «GIF» والمواقع وبطاقات الأسماء.