ماذا عليك أن تفعل بعد الانتهاء من مقابلة العمل؟

يغفل الكثيرون عن بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد مقابلة العمل، مما يقلل من فرصهم بالحصول على الوظيفة.

وإذا كنت على وشك حضور مقابلة عمل أو أنهيتها للتو، نقدم لك مجموعة من الأشياء التي يجب عليك فعلها، والتي تمنحك أفضلية على باقي المرشحين للوظيفة، بحسب صحيفة آيريش إندبندنت:

1- دوّن الأسئلة الصعبة

يجب عليك استغلال كل مقابلة عمل كفرصة للتعلم. وبمجرد وصولك إلى المنزل، دون كافة الأسئلة الصعبة التي وجهها لك المسؤولون في المقابلة، وأي ملاحظات أخرى يمكن أن تساعدك في المستقبل.

2- حلّل إجاباتك

هذا هو الجزء الصعب، وخاصة إذا كنت تعتقد أن المقابلة لم تسر على ما يُرام، فتحليل إجاباتك يساعدك على معرفة أين أصبت وأين أخطأت، وما هي فرصتك للحصول على الوظيفة، بالإضافة إلى تدارك الأخطاء التي وقعت بها في المراتب القادمة.

3- تواصل مع المسؤولين في الشركة

حتى لو لم تحصل على الوظيفة، فمن المهم أن تتواصل مع الأشخاص الذين قابلتهم في الشركة، فربما تكون قد تركت انطباعاً جيداً لديهم، وعليك أن تبني علاقات مهنية جيدة، تمنحك الأفضلية عند توفر فرص عمل جديدة.

4- إرسال رسالة شكر

بعد مقابلتك، يجب عليك دائماً إرسال رسالة شكر نصية أو رسالة بالبريد الإلكتروني. سوف يستغرق الأمر بضع دقائق فقط، لكن قد يساعدك على التميز عن المتقدمين الآخرين. اشكر دائماً الأشخاص الذين أجروا معك المقابلة على الوقت الذي منحوه لك، وأعرب عن اهتمامك المستمر بالوظيفة المطروحة، وأعلمهم أنك متحمس لمعرفة الخطوات التالية.

5- اسأل عن الجدول الزمني

في نهاية مقابلة العمل، احرص على أن تسأل مدير التوظيف عن الخطوات التالية. وحاول معرفة جدول زمني محدد لعملية التوظيف، حتى لا تضيع وقتك بالانتظار.

6- إرسال رسالة للمتابعة

إذا كنت تريد حقاً هذه الوظيفة، فعليك أن تكون استباقياً. بمجرد انتهاء الفترة الزمنية الأولية، اكتب رسالة بريد إلكتروني قصيرة تستفسر فيها عن نتائج المقابلة بشكل ودي، ولا تكرر السؤال في حال لم تحصل على إجابة سريعة.

7- الوقت النهائي

إذا لم تتلق أي اتصال أو رسالة بالبريد الإلكتروني بعد انتهاء المدة المحددة، فربما حان الوقت لتخطي هذه الوظيفة والتوقف عن التفكير بها، والانتقال إلى فرص عمل أخرى.