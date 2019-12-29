ماذا يشعر مواطنو الإمارات تجاه قوة جواز سفر بلادهم؟

رداً على أحدث تقرير لمؤشر جوازات السفر العالمية، قال العديد من الإماراتيين إن امتلاك أقوى جواز سفر في العالم يعني سهولة السفر وعالم من الفرص المتاحة للمواطنين الإماراتيين.

وقالت أحلام اللمكي، رئيسة البحث والتطوير في الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات: “إنه إنجاز رائع بالنسبة لدولة شابة مثل الإمارات، تم تحقيقه في أقل من 50 عامًا”.

وأضافت: “لم يكن هذا ممكنًا لولا العمل الشاق والتزام وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونحن مدينون لهم. كإماراتيين، يفتح هذا الإنجاز العالم أمامنا سواء بالسفر للعمل أو الدراسة أو للترفيه”.

وقال فهد الحوسني، المدير العام لشركة كوادر للخدمات – التابعة لبنك أبو ظبي الإسلامي، إن هذا التصنيف هو شهادة على صعود الوضع السياسي في الإمارات على المستوى العالمي وقوتها الدبلوماسية.





وقال الحوسني: “قبل عشر سنوات ، لم يكن جواز السفر الإماراتي يعتبر قوياً. كمواطنين، فإن سهولة السفر الذي نتمتع به الآن والوصول إلى المطارات في جميع أنحاء العالم أمر استثنائي. أنت تُظهر جواز سفرك ويتم إنجاز إجراءاتك الرسمية في أقل من دقيقتين”.

وقالت المحامية الإماراتية هدى بن رضا لصحيفة خليج تايمز: “هذا رائع! إنه يجعلني فخورة بأن أكون إماراتية، وأنا سعيدة جدًا برؤية كل الإنجازات العظيمة التي حققتها الإمارات في فترة قصيرة جدًا. والحصول على جواز سفر إماراتي يعني أنه يمكنني بسهولة وضع خطط السفر في اللحظة الأخيرة دون الحاجة إلى القلق بشأن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات”.

وقالت فريال البستكي المصممة الإماراتية من دبي إنها فخورة بالإنجاز الذي حققته الإمارات: “ما كان لنا أن نحقق هذا بدون قادتنا. كمصممة، هذا يحفزني على العمل بجدية أكبر والسعي نحو الأفضل. هذا ما تعلمناه من قادتنا”.

ووفقًا لمؤشر الجوازات، ظلت جوازات كل من أفغانستان والعراق الأضعف على مدار الأعوام العشرة الماضية، بالإضافة إلى البلدان التي تواجه اضطرابات طويلة بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية. ويتمتع مواطنو هذه البلدان بإمكانية الوصول إلى أقل من 20 في المائة من دول العالم.