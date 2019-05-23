ماكدونالدز تدهش العالم من جديد... وتفتتح أصغر مطعم للنحل

كشفت ماكدونالدز عن نسخة مصغرة من مطعمها الشهير في محاولة لجذب الآلاف من “الضيوف المهمين” كل يوم.

مع اكتمال النوافذ، تسمي شركة الوجبات السريعة الفرع بأنه “أصغر ماكدونالدز في العالم”، لكنه في الواقع خلية نحل تعمل بكامل طاقتها.

وتعتبر المطاعم التي تحمل اسم “mchive”، التي تتصدرها الأقواس الذهبية الشهيرة للعلامة التجارية، مبادرة ماكدونالد الجديدة نحو رفاهية النحل والحفاظ عليه.

وفي السويد، يوجد بالفعل العديد من مطاعم خلايا النحل على أسطح متاجر الشركة، وهو أمر تقول ماكدونالدز إنه ينتشر على المستوى الوطني.

وقال NORD DDB ، الوكالة الإبداعية التي أشرفت على المشروع: “بدأت المبادرة محليا ولكنها بدأت تنمو، حيث ينضم المزيد من أصحاب الامتيازات في جميع أنحاء البلاد إلى القضية وبدأوا أيضا في استبدال العشب حول مطاعمهم بالزهور والنباتات المهمة لرفاهية النحل البري”.