مايكروسوفت تصرح بأنها لن تبيع تقنية التعرف على الوجه للشرطة أيضًا

أعلن رئيس مايكروسوفت براد سميث في حوار مباشر مع واشنطن بوست يوم الخميس أن الشركة لا تبيع، ولن تبيع، تقنية التعرف على الوجه لأقسام الشرطة حيث أوضح سميث أن Microsoft لن تبيع تقنية التعرف على الوجه للشرطة حتى يصدر الكونغرس لوائح حول استخدام التكنولوجيا لحماية حقوق الإنسان.

وقال سميث: “لن نبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى أقسام الشرطة في الولايات المتحدة حتى يكون لدينا قانون وطني قائم على حقوق الإنسان، يحكم هذه التكنولوجيا”.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL — Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020

يأتي إعلان Microsoft بعد تصريحات مماثلة من Amazon وIBM. وقالت أمازون إنها ستضع وقفاً لمدة عام واحد لبيع برمجيات التعرف على الوجه لإدارات الشرطة، من أجل إتاحة الوقت للكونغرس لتمرير تشريع يحكم استخدام تقنيتها. ومع ذلك، افتقر الإعلان لتفاصيل أخرى. لم تقدم الشركة معلومات عما يحدث مع شراكاتها الحالية مع أقسام الشرطة، والتي دافعت عنها بشدة باعتبارها عادلة ومسؤولة في الماضي.

من ناحية أخرى، تلتزم شركة IBM بالخروج من لعبة التعرف على الوجه تمامًا، مشيرة إلى التحيز المتأصل ضد الأقليات التي غالبًا ما تكون مدمجة في هذه الأنظمة، وإمكانات التكنولوجيا للتأثير على الحريات المدنية.

بدأت الولايات والمدن تنظيم التعرف على الوجه، وبدأ الكونجرس في العمل على بعض التشريعات الحزبية في يناير، على الرغم من أن التشريع لم يظهر على السطح منذ ذلك الحين. أشار تقرير فبراير 2020 إلى أن بعض الجمهوريين كانوا يدعمون التكنولوجيا، خاصة اعتمادها من قبل إدارات مثل الأمن الداخلي.

وقد دعت Microsoft وAmazon سابقًا الكونغرس إلى تنظيم التعرف على الوجه. ومع ذلك، للتكنولوجيا تاريخ طويل في دعم بعض التنظيمات لتجنب التنظيم الأكثر صرامة في المستقبل.

جاء الجدل الدائر حول التعرف على الوجوه في المقدمة بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد قتل الشرطة لجورج فلويد والعنصرية النظامية في عمل الشرطة. إن الخطوات التي اتخذتها التكنولوجيا للحد من أدوات المراقبة التي تقدمها للشرطة هي إحدى الطرق لإظهار الدعم للحركة. سيكون بناء المساواة العرقية في التكنولوجيا نفسها أمرًا آخر.