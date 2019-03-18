لعشاق السيارات... ما الجديد في أسبوع أبوظبي للمحركات 2019؟

أسبوع أبوظبي للمحركات 2019

سيكون عشاق السيارات في أبوظبي على موعد مع حدث هام تعرض فيه العديد من السيارات المخصصة، عندما ينطلق معرض أبوظبي للمحركات خلال الأسبوع المقبل.

سيقدم أسبوع أبوظبي للمحركات، المقرر عقده في الفترة من 28 مارس إلى 6 أبريل، عشرة أيام من الأنشطة في مواقع مختلفة في الإمارة.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف المشاركين من خلال برامج مختلفة، أهمها خمسة فعاليات – معرض الإمارات الدولي للسيارات و معرض أبو ظبي الدولي للسيارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. النادي الاجتماعي في شاطئ ياس، وتحدي صحراء أبو ظبي في جزيرة ياس والمنطقة الغربية، وبطولة WRX في حلبة مرسى ياس.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك العديد من الحفلات الموسيقية والعروض الترويجية على مستوى المدينة طوال 10 أيام، بحسب صحيفة خليج تايمز.

وقال علي حسن الشيبة، القائم بأعمال المدير التنفيذي في قطاع التسويق والاتصالات بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “يعد أسبوع أبو ظبي للمحركات إضافة جديدة ومثيرة لتقويم أبوظبي الترفيهي. أنا متأكد من أن هذا العرض الجديد سيعمل على تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة في المنطقة”. .

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (Adnec) الدورة الخامسة لمعرض Custom Custom Emirates – أكبر معرض للسيارات المعدلة والدراجات النارية في الشرق الأوسط. مع تمثيل أكثر من 80 شركة دولية و 120 شركة محلية، وسيشمل الحدث مسابقات للدراجات النارية والسيارات المعدلة، ومسابقات لبناء الدراجات والدراجات النارية. وسيتمكن الزوار من الوصول إلى ساحة الانجراف والأحداث المجانية وساحة السيارات التي يتم التحكم فيها عن بُعد ووسائل الترفيه المختلفة للأطفال، بالإضافة إلى معرض اكسسوارات السيارات والدراجات النارية.

وستتوفر خلال هذا الحدث العديد من العروض الترويجية المتعلقة بالسيارات، بما في ذلك قروض السيارات والخصومات. وسوف يستضيف مارينا مول أيضًا عرضًا للسيارات الكلاسيكية من 31 مارس إلى 4 أبريل.

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