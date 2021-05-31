ما مدى نجاح قطاع التبغ في الشرق الأوسط؟

يزرع التبغ في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بدأت زراعته منذ عدة قرون. ومن المعروف أن شعبيته تستمر في الارتفاع على مر السنين، حيث تقود الدول العربية معدلات التدخين عالمياً.

قد يظن البعض بأن شعبية التبغ المتزايدة في الدول العربية سببها الشيشة التقليدية، ولكن الحقيقة تغاير هذا الافتراض. ففي الواقع، جذور هذه الشعبية المتنامية في المنطقة يعود إلى حقبة كانت الشيشة لم تخترع بعد.



وبحلول عام 2020، كان للأردن الصدارة العالمية في معدلات المدخنين، والتي تشمل تدخين كل من السجائر العادية والشيشة الشائعة على نطاق واسع.حيث حوالي 66٪ من الرجال الأردنيين يستهلكون ما معدله 23 سيجارة في اليوم. ولا تزال الأرقام المماثلة حول تدخين النساء غير متوفرة ولكن يُقدر أنها مرتفعة تقريبًا في كل من الأردن والدول المجاورة.

منظمة الصحة العالمية : التدخين يودي بحياة 8 آلاف شخص في الأردن سنويا.

الأردن يمتلك النسبة العليا من المدخنين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويُرجح وصوله إلى المرتبة السادسة عالميا من حيث نسبة المدخنين.#أخبار_الأردن pic.twitter.com/p24vMFwgcF — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) May 31, 2021 الأميرة دينا: رفع سعر الدخان وزيادة الضرائب عليه أكثر الأمور نجاحا لتقليل المدخنين#صحيفة_الرأي #الأردن https://t.co/ekTEZyH5Y7 — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) May 30, 2021





وعلى مر التاريخ نما التبغ في أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، كان العراق وسوريا ولبنان والجزائر من بين البلدان الرائدة في المنطقة من حيث زراعة التبغ في أوائل الستينيات.

واليوم، يتصدر كل من اليمن وسوريا والجزائر ولبنان قائمة إنتاج أكثر من 62 طنًا من التبغ سنويًا.

على الرغم من الحملات العديدة التي تحذر البالغين من استهلاك منتجات النيكوتين على مدى العقود الماضية، لا يزال التبغ شائعًا على نطاق واسع بين الناس في الشرق الأوسط.



وبحسب مقال نشر في مجلة الرائد العربي عام 1961 ، فإن أول ورشة عمل مخصصة لصناعة السجائر في الأردن تأسست عام 1924 من قبل شركة قرمان ديك وسلطي وشركاهما بحلول عام 1929. واشتروا ورشة أخرى كان يملكها. اندمجت عائلة شرباتي في ما أصبح يعرف باسم الشركة الوطنية العربية الشرقية للسجائر.

لقد ألهم هذا الاهتمام باستهلاك منتجات التبغ العديد من الشركات في المنطقة ، بما في ذلك الشركات المصنعة والمطورين للسجائر التي يمكن أن تنافس العلامات التجارية العالمية.

من بين شركات التبغ الناجحة في المنطقة ، شركة Lermirich Trading DMCC ومقرها الإمارات العربية المتحدة و Mid-layer Tech بالإضافة إلى VK Tobacco.

في لبنان ، يعد Sarl و F.A Kttaneh من عقيقي من بين أبرز مطوري السجائر. أما في الأردن، يتصدر القطاع كل من شركة الاتحاد للتبغ ومجموعة وائل عريدي الدولية.

هل تعتقد أن الدول العربية يجب أن تشجع أو تثبط تطوير وتصنيع السجائر؟