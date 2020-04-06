ما هو الاستثمار الأفضل في زمن الكورونا؟

يشهد العالم ظروف صعبة لم يعشها منذ فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا الذي أوقف مسار الحياة في العديد من الدول.

حيث أغلقت عدة دول حدودها وفرضت حالات من حظر التجول، وتعطلت الأعمال من مختلف القطاعات. فهذا الوباء فتك باقتصاد الدول أجمع من دون أي استثناء.

تعصف هذه الأزمة بأسواق المال العالمية حيث ينعكس ذلك باضطرابها المستمر. لذلك ما يشغل بال الجميع الآن هو إيجاد الطريقة الأمثل للاستثمار وطرق حفظ المال، حيث تشير المعلومات أن آثار كورونا الاقتصادية تفوق ما أحدثه السارس عام 2002، و أن أكثر القطاعات المتأثرة السياحة والنقل و البورصات، وأسواق السلع الفاخرة. ونرى أن أسواق المال "البورصات" تطبق المثل الأمريكي الشهير "السوق يصعد إلى أعلى بالسلم ويهبط بالمصعد ".

لذلك السؤال الأكثر تداولا هذه الفترة هو: كيف يمكن استثمار الأموال في أجواء الركود الاقتصادي التي تحيط بالعالم بسبب وباء كورونا؟!

في الوقت الحالي أي شخص في السوق العالمية يطمح لهدف واحد وهو الحصول على القليل من البيانات التي قد تعطيه الأمان تقلل من المخاطرة في ظل هذه التقلبات المخيفة غير المسيطر عليها.

البعض يشير إلى قاعدة في عالم الثراء والأثرياء تنص على أن الأزمات أفضل الطرق لصنع الثروات. لكن هذه القاعدة قد تكون غير مجدية وذلك بسبب الأزمات المفاجئة وغير المتوقعة، فنجاح هذه القاعدة قد يكون مرتبط بكيفية اكتساب الفرصة الجيدة من هذه الأزمات، وفي هذه الحالة البعض يفضل الاحتفاظ بالسيولة النقدية خشية المخاطرة.

في حين يؤيد البعض الآخر الاستثمار في المشاريع المبتكرة والأفكار الريادية بدلاً من اللجوء إلى الملاذات الآمنة ومن الضروري في حال الاستثمار في هذه الأزمة التحلي بالصبر و إدارة المدخرات بطريقة مناسبة وعدم اللحاق بمغريات الأسهم والعقارات. أي أنه من الضروري تنويع محفظتك الاستثمارية لحماية أموالك من الضياع كلياً وكذلك تجنب القروض قدر المستطاع.

ما بين التفاؤل والتشاؤم، الجميع في مفترق طرق. وهل الاستثمار الأفضل قد يكون في الأسهم، الاستثمار في السندات، أم في الذهب أم في العقارات، أم العملات؟

الاستثمار في الأسهم :

تعيش أسواق الأسهم في الوقت الحالي حالة من التذبذب فنراها سوق صاعدة وفجأة هابطة ثم تتحول إلى صاعدة. يرى بعض المحللين في الوقت الحالي أن الأسهم لم تعد مكلفة، وذلك بحسب معدل "شيلر للسعر إلى الأرباح" ، حيث يعتبر أفضل مؤشر من مؤشرات القيمة طويلة الأجل، هذا المؤشر يوضح لنا أن الأسهم خاصة خارج الولايات المتحدة الأمريكية نحو أدنى مستوياتها خلال 20 عاما على الأقل، في حين يشير لوكا باوليني، من "بيكتيت" أن 90% من الأسواق العالمية نتج عنها عوائد سلبية.



ويرى البعض أن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون بحذر أكثر أي أن الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة المحلية يعتبر بمثابة انتحار وإهلاك للمدخرات ،لذلك يفضل اختيار أسهم لبنوك حكومية مساهمة أو شركات موردة لمواد أولية يمكن أن يكون استثمارًا أفضل.

ومن هنا من الصعب إيجاد بديل للأسهم لكن عليك الشراء بحذر لأن المخاطرة تكمن في أن معظم الأسواق الهابطة كل شي ينخفض بها لكن لا يرتفع بسرعة



لذلك عند الشراء قم باختيار قادة السوق ، أو من يمتلك إدارة والقليل من الديون، من يعمل في قطاع يوفر الراحة وقت الحظر، وقد تختار أيضًا أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل فيسبوك وأمازون وجوجل ونتفلكس حيث اعتقد البعض أن هذه الشركات قد تنهار ولكن هي من تقدم الخدمات الفترة الحالية.



الاستثمار في السندات:

يعد سوق السندات الحكومية ملاذاً آمنا طويل الأجل لكنه الأقل ربحاً، حيث لجأ بعض المستثمرون إلى السندات الحكومية من أجل سلامتهم في بداية الأزمة ووصلت عائدات السندات إلى أدنى مستوياتها القياسية وبالمقابل ارتفعت الأسعار.

أما في الأيام الأخيرة تغير النمط حيث تسارعت عمليات البيع في سوق السندات حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام فوق 1.2 في المائة، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وكذلك المؤشر المرجعي الأوروبي ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند سالب 0.23 في المائة، والمملكة المتحدة ارتفعت عوائدها لمدة عشرة أعوام إلى 0.79 في المائة.

و لجأ المستثمرون إلى البيع لأنهم بحاجة إلى المال مع استمرار انخفاض الأسهم وخسائر الشركات ، حيث يتخلصون من الأصول التي يسهل بيعها وتعد السندات الحكومية الأكثر بروزاً باعتبارها الأكثر تداولا في العالم. وكذلك ترتفع أسعار السندات في الأوقات الصعبة لان المستثمرين يتوقعون تخفيض البنوك لأسعار الفائدة التي ترفع من سعر السندات .



الاستثمار في الذهب:

تميل في العادة المعادن الثمينة كالذهب والفضة إلى تحقيق الأداء الجيد في ظل تباطؤ السوق. حيث من فوائد الاستثمار في الذهب الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم ، ويعتبره البعض أنه الاستثمار الأكثر استقرارا حيث أنه في حال انخفاضه في فترات من العام فقيمته ترتفع على المدى البعيد وهو يعتبر الملاذ الآمن لأصحاب الثروات والأغنياء للحفاظ على أموالهم من التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

و الاستثمار في الذهب لتحقيق الربح يشترط شراء الذهب والاحتفاظ به سنتين أو ثلاث وبعدها بيعها. و الافضل هو ادخار سبائك الذهب.

ويمكن الاستثمار أيضًا عن طريق شهادات إيداع الذهب حيث تصدر عن البنوك أو فئات محددة وتكون بديل للذهب الفعلي ويتم تداولها يوميا للبيع او الشراء دون الحاجة لشراء الذهب أو تخزينه.



لكن ينبغي أن ينتبه كل مستثمر لسعر بيع الذهب فهو يختلف عن سعر الشراء والسبب هو تكاليف المصنعية.



الاستثمار في العقارات:

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا ، يرى بعض الخبراء أن العقار قد يكون من أفضل الاستثمارات الآن، حيث أن العقار أصل ثابت لا تتراجع قيمته في أغلب الأوقات إلا في حالة تقييمه أكثر مما يستحق، وأن الأصول ترتفع قيمتها بعد مرور الأزمات وقيمتها قد تتضاعف.

و يرى البعض أن وقت الأزمات هو الوقت المناسب لشراء العقارات نظرا لانخفاض أسعارها، وبعد مرور الأزمة قد يتمكن المالك من بيع العقار وجني الكثير من الأرباح. هذا الاستثمار قد يكون آمنا، لكن من عيوبه أنه لا يمكن نقله إلى مكان أو بلد آخر عند الحاجة.

الاستثمار في العملات:

الاستثمار في العملات وبخاصة الدولار قد لا يكون آمن وذلك لأنه مجرد ورق قد يتعرض لتراجعات كبيرة.

أما بخصوص العملات الرقمية قد تكون آمنة في حال تحولت إلى أصل وقائي. وهناك آراء أخرى فالبعض يرى أن العملات الرقمية قوة حقيقية وكاملة والبعض الآخر يرى أنها مجرد وسيلة للدفع وآخرون يرون أنها تفاقم الأنشطة الإجرامية في العالم.

وبالنهاية العملة المشفرة قد تهم فقط المضاربين والمهنيين و المتحمسين، وليس المستثمرين على المدى الطويل.



في ظل هذه الظروف الراهنة وما يعيشه العالم من اضطرابات مستمرة في الاقتصاد، خيار الاستثمار قد يكون صعب والأمان به أصعب. ما هو الاستثمار المثمر في رأيك خلال هذه الفترة؟