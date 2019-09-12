ما هو سعر هواتف آيفون الجديدة في الإمارات؟

سيكون iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max متاحين للطلب المسبق اعتبارًا من يوم الجمعة 13 سبتمبر في الإمارات.

وكشفت شركة Apple العملاقة للتكنولوجيا النقاب عن ثلاثة هواتف iPhone جديدة وهي متوفرة للطلب المسبق من نهاية هذا الأسبوع.

وتم الكشف عن أجهزة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max في كاليفورنيا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وهي متاحة للطلب المسبق اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، أي قبل أسبوع واحد من وصولها إلى المتاجر يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

ويضم جهاز iPhone الجديد نظامًا جديدًا للكاميرات الثلاثية والذي يعد “بتجربة الكاميرا الاحترافية مع كاميرا Ultra Wide و Wide و Telephoto” ، وتم إعدادها لتقديم أفضل التقنيات لإنشاء صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

وسيكون iPhone 11 متاحًا بذاكرة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 29949 درهم. وهو متوفر بستة ألوان: الأرجواني والأخضر والأصفر والأسود والأبيض والأحمر. ويمكن للعملاء أيضا الحصول على iPhone 11 مقابل 2،069 درهم مع خيار التبادل التجاري من Apple.

وسيكون طرازا iPhone الجديدان المتميزان، iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، متاحين للشراء في الإمارات العربية المتحدة مقابل 4219 درهماً و 4639 درهماً على التوالي.

ويتوفر الهاتفان باللون الأخضر والرمادي والفضي والذهبي، وتتوفر أيضًابسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

ويتوفر خيار المقايضة أيضًا لجهاز iPhone 11 Pro، بدءًا من 2939 درهمًا، و iPhone 11 Pro Max، بدءًا من 335 درهم، بحسب موقع واتس أون.