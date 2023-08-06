ما هو شات جي بي تي 4 (ChatGPT-4).. وما مميزاته؟

أعلنت شركة OpenAI عن ترقية روبوت المحادثة الخاص ChatGPT إلى الطراز الجديد ChatGPT-4، الذي جاء بالعديد من الميزات من أجل تحسين تجربة المستخدم.

ما هو شات ChatGPT-4 "شات جي بي تي 4؟

هو عبارة عن روبوت محادثة يعتمد في تقديمه الأجولة على الذكاء الاصطناعي، وهو النسخة الأحدث من شات جي بي تي 3، ومن المفترض أن يقدم مميزات أكثر تطورًا.

مميزات شات جي بي تي 4:

يقدم أجوبة أفضل من شات جي بي تي 3.

يوفر للمستخدم مخرجات وسائط متعددة مختلفة من صور وفيديوهات وموسيقى.

قادر على الإبداع أكثر.

تقديم أجوبة دقيقة بزيادة بنسبة 40% عن شات جي بي تي 3.

نسبة الأجوبة غير المرغوب بها أقل بنسبة 82% من Chat GPT 3.

تم تدريب هذه النسخة بواسطة أحدث وأضخم نموذج لغوي للردود البشرية.

اقتراح طرق مختلفة لمواصلة المحادثة.

يمكن للمستخدن طلب جواب محدد بلغة مختلفة.

تطوير محادثات قوية وتفاعلية.

قدرة على تحميل وتحليل البيانات من خلال ملفات متعددة.

إمكانية تسجيل الدخول لفترات طويلة، على عكس النسخة الأقدم التي تتطلب تسجيل دخول كل أسبوعين.

هل شات جي بي تي 4 مجاني؟

شات جي بي تي مجاني لكن النسخة الجديدة الأكثر تطورًا ChatGPT-4 التي توفر خدمات أكثر متطورًا وتسهل للمستخدم الكثير من الميزات، يمكن الاستفادة منها باشتراك شهري تبلغ قيمته 20 دولار شهري.