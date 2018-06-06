ما هو معدل ساعات العمل في دبي مقارنة بمدن العالم؟!

إمارة دبي

تشير بيانات البنك السويسري UBS أن ساعات العمل في دبي من بين الأطول في العالم، حيث يعمل السكان بزيادة 30.9 يومًا في السنة عن نظرائهم الأوروبيين.

وأظهر تقرير “الأسعار والأرباح” لعام 2018، والذي يصنف 77 مدينة استناداً إلى مقاييس مختلفة، أن دبي تحتل المرتبة السادسة عالمياً بمعدل 2.323.0 ساعة عمل سنويًا.

واحتلت مومباي المركز الأول بـ 3.314.7 ساعة، وهانوي ثانياً (2.691.4 ساعة) تليها مكسيكو سيتي (2.622 ساعة) وفي المركز الرابع نيودلهي (2.511.4) وخامساً جاءت بوغوتا مع 2357.8 ساعة عمل في السنة، بحسب صحيف غلف بيزنس.

وتم حساب الأرقام بناء على استجابات المسح عبر 15 مهنة مختلفة بما في ذلك سائقي الحافلات والنجارين والمساعدين الطبيين ومديري المنتجات والمدرسين والأطباء.

وبشكل عام ، كانت المدن ذات أقل ساعات العمل السنوية هي المدن الأوروبية باستثناء لاغوس ( 609.4 ساعة في السنة) وفي روما بلغ معدل ساعات العمل السنوي 1،581.4، مقابل 1662.6 ساعة ففي باريس، ومن ثم كوبنهاغن بـ 1.711.9 ساعة، موسكو بـ 1.719.6 ساعة، هلسنكي بـ 1.740.4 ساعة.

وأظهرت البيانات أيضاً أن دبي من بين أفضل المواقع لقضاء أيام إجازة مدفوعة الأجر، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة. (سنيار)

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