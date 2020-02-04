ما هي أفضل أجهزة المنزل الذكي في 2020؟

تنافس شركات التكنولوجيا العالمية على إنتاج العديد من الاجهزة التي تعزز مفهوم المنزل الذكي وتجعل أداء العديد من المهام المنزلية أكثر سهولة ومتعة.

وفيما يلي مجموعة من أفضل أجهزة المنزل الذكي في 2020، بحسب موقع سي نت:

Amazon Echo Dot

أفضل مكبر صوت ذكي

تفوق مساعد أمازون الصوتي على مساعد غوغل نيست ميني، فهو يحتوي على مأخذ للصوت التدريجي، مع ساعة مدمجة، والعديد من الميزات الاخرى، وهو متوفر على أمازون بسعر 25 دولاراً.

Google Nest Hub

أفضل عارض ذكي

يمكن الحصول على ميزات مساعد غوغل نفسها في هذا الجهاز، إلى جانب واجهة شاشة تظهر الأوامر المنطوقة، ويمكن إرشادك إلى وصفة من مواقع الطهي الشهيرة، ويعمل الجهاز بسلاسة مع الكاميرات المنزلية الذكية المدعومة من غوغل.

Amazon Echo Show 8

أفضل عارض ذكي لألكسا

يتمتع بجودة صورت رائعة وشاشة شديدة الوضوح، بالإضافة إلى توافقه مع يوتيوب الذي يمكن تنشيطه بشكل صوتي، وهي ميزة يفتقر إليها عارض أمازون.

Nest Wifi

أفضل راوتر ذكي

يقوم هذا الراوتر بنشر إشارة قوية وسريعة في جميع أنحاء المنزل، خاصة إذا كنت تعيش في منزل كبير. وهو الأفضل لمنازل غوغل الذكية، حيث تعتبر شبكة الواي فاي اللبنة الاساسية التي يبنى عليها المنزل الذكي.

TP-Link Kasa Smart Plug Mini

أفضل مقبس كهربائي ذكي

يتضمن منفذاً مفرداً يتصل بشبكة الواي فاي، والتطبيق الملحق به مصمم بشكل جيد، ويتيح برمجة المكونات وتشغيلها أو إيقافها وفقاً لجدول زمني محدد، ويعمل مع مساعدي غوغل وأمازون.

Philips Hue White LED

أفضل مصباح كهربائي ذكي

لقد كانت المصابيح الذكية من فيليبس هيو هي أفضل خيار لسنوات، وتعد مجموعة منتجات الشركة هي الأوسع في هذه الفئة، حيث تشمل المصابيح القياسية وشرائط الإضاءة ومجموعة كاملة من خيارات الإضاءة الخارجية. هذا النوع من التنوع يجعل من السهل وضع مخطط الإضاءة لمنزلك بالكامل على خدمة هيو.

Ecobee SmartThermostat

أفضل ثيرموستات ذكي

ثيرموستات يعمل بشكبة الواي فاي، ويتيح لك التحكم في التدفئة وتكييف الهواء في منزلك، عبر استخدام صوتك أو تطبيق خاص مرفق. ويستطيع الجهاز قراءة درجة الحرارة المحيطية لأي غرفة يتواجد فيها، ويعيد ضبطها بناء على تفضيلات المستخدم.

Arlo Pro 3

أفضل كاميرا أمنية ذكية

تتميز هذه الكاميرا بتصميمها المقاوم لعوامل الطقس، مما يجعلها مثالية للاستخدام داخل وخارج المنزل، ويمكن تشغيلها بكبل كهربائي أو بطارية قابلة للشحن. والجديد في هذه الكاميرا أنها أعلى دقة من سابقاتها، ومزودة بصفارة إنذار مدمجة لردع المتسليين.

Nest Hello

أفضل جهاز فيديو مراقبة

يتصل بشكبة الواي فاي لرؤية من يقف خلف الباب في الوقت الفعلي، ويمكنه التقاط وتخزين مقاطع فيديو لمدة 3 ساعات بالمجان، كما تم تزويد الجهاز بميزة التعرف على الوجوه.

August Smart Lock Pro Plus Connect Bundle

أفضل قفل باب ذكي

يتصل القفل بهاتفك عن طريق البلوتوث، وعبر تطبيق خاص، يمكنك تعيين وإلغاء مفاتيح افتراضية موقوتة لأي شخص ترغب دون أي تكلفة إضافية، كما يمكنك التحكم بالقفل وفتحه وإغلاقه من أي مكان تريد.