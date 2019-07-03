ما هي أفضل خطوات السفر من دبي في 2019؟

تعمل شركات الطيران في الإمارات بشكل دائم على توفير خطوط جديدة للطيران تسهل عمليات السفر للمقيمين والسياح.

وفيما يلي مجموعة من الخطوط الجديدة للسفر في دبي في 2019 بحسب موقع واتس أون:

فيينا

من المقرر أن تبدأ العربية للطيران رحلاتها إلى المدينة الأوروبية الرائعة في 15 سبتمبر 2019. مبدئيًا، ستشغل العربية للطيران أربع رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والأربعاء والجمعة والسبت إلى فيينا، وستزيد عدد الرحلات اليومية اعتبارًا من منتصف ديسمبر. مدة الرحلة 6 ساعات.

كوالا لامبور

بدأت العربية للطيران رحلاتها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في 1 يوليو 2019. الرحلة اليومية من مطار الشارقة الدولي هي أول رحلة مباشرة من المنطقة بواسطة شركة طيران منخفضة التكلفة. مدة الرحلة 7 ساعات.

نابولي

أطلقت فلاي دبي رحلاتها إلى مدينة نابولي الإيطالية في يونيو، مما جعل شركة الخطوط الجوية الاقتصادية أول شركة طيران إماراتية تقدم رحلات مباشرة إلى المدينة. توغادر الرحلة من المبنى رقم 3 خمس مرات في الأسبوع. زمن الرحلة: 6 ساعات و 30 دقيقة.

بودابست

سيبدأ خط دبي إلى بودابست من 1 أكتوبر 2019، وهو إضافة جديدة أخرى إلى فلاي دبي. وسيتم تشغيل الخدمة اليومية خارج المبنى 3 مما يتيح لسكان دبي الوصول المباشر إلى عاصمة المجر. زمن الرحلة: 5 ساعات 55 دقيقة.

بنوم بنه عبر بانكوك

تربط طيران الإمارات في دبي بنوم بنه وبانكوك بخدمتها اليومية الجديدة. على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تطير فيها طيران الإمارات إلى بنوم بنه (الرحلات الجوية التي أطلقت إلى العاصمة الكمبودية في عام 2017)، فإنها ستربط المسافرين مباشرة بالمدينتين. تغادر الرحلة EK370 يوميًا من مطار دبي الدولي الساعة 8.45 صباحًا وتصل إلى بانكوك في تمام الساعة 6.15 مساءً. وتغادر نفس الرحلة بانكوك في الساعة 8 مساءً لتصل إلى مطار بنوم بنه الدولي في الساعة 9.25 مساءً. وتغادر الرحلة EK371 بنوم بنه في الساعة 11.20 مساءً وتصل إلى بانكوك في تمام الساعة 12.40 صباحًا في اليوم التالي. وتغادر إلى دبي في الساعة 2.25 صباحًا، وتصل الساعة 5.35 صباحًا. زمن الرحلة: 9 ساعات 45 دقيقة.

سوتشي

أطلقت فلاي دبي رحلتين أسبوعيتين إلى سوتشي، روسيا يوم الجمعة 7 يونيو. وتعمل الرحلات كل أسبوع يومي الاثنين والجمعة. زمن الرحلة: 3 ساعات و 50 دقيقة.