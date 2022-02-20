ما هي أكبر 10 شركات عربية؟

على الرغم من الأثر الكبير الذي تركته الصدمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي كان آخرها جرّاء جائحة فيروس كورونا، يبدو أن شركات المنطقة لا زالت قادرة على تحقيق نمو اقتصادي جعلها تتصدّر قوائم أكبر الشركات في العالم.

بحسب قائمة مجلة فوربس لأكبر 2000 شركة حول العالم من حيث القيمة السوقية، فهناك 17 شركة عربية خليجية تعد من بين الأكبر في العالم.

يساعد التعرف على أنجح الشركات والمشاريع في العالم في متابعة أكبر المجالات الاقتصادية نمواً في العالم والذي لا يزال يصارع عدداً من الأزمات المالية واحدة تلو الأخرى. كذلك يمكن لمعرفة أكبر الشركات أن يساعدنا في الحصول على مؤشر هام يدل على أنجح فرق الإدارة الاستراتيجية التي مكّنت الشركات الأكثر نمواً من تحقيق هذه المكانة.

في منطقة الشرق الأوسط، نلاحظ أن أكبر 10 شركات عربية هي شركات خليجية تعمل إما في قطاع الطاقة، المال والمصارف، أو الاتصالات.

أكبر 10 شركات عربية

بلمحة أولى على قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة حول العالم، يمكنك فوراً قراءة اسم أول شركة عربية في القائمة، وهي عملاقة النفط السعودية أرامكو التي تأسست عام 1933.

تقع مقراتها أرامكو الرئيسية في مدينة الظهران شرق السعودية، ثالث أكبر دولة من حيث إنتاج النفط في العالم.

تسبب اختصاص أرامكو في مجالات التنقيب عن وتكرير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في حصولها على المرتبة الخامسة عالمياً والأولى إقليمياً بقيمة سوقية بلغت $1,897.2 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

يأتي أكبر بنوك قطر في المرتبة 221 عالمياً من حيث قيمة الشركة، والمرتبة الثانية عربياً. تأسس البنك عام 1964 وبلغت قيمته السوقية $45.4 مليار دولار بنهاية عام 2021.

في المرتبة الثالثة عربياً نرى أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية المعروفة كذلك باسم STC.

تأسست شركة الاتصالات السعودية عام 1998 بالتزامن مع بدء انتشار أنظمة الاتصالات اللاسلكية في المنطقة العربية وتأتي في المرتبة 304 عالمياً وتبلغ قيمتها السوقية $64.3 مليار دولار.

4. بنك أبوظبي الأول

يأتي البنك الإماراتي الذي عادة ما يُختصر باسم FAB في المرتبة الرابعة عربياً والـ315 عالمياً بقيمة بلغت $43.3 مليار دولار.

تأسس البنك عام 2017 في العاصمة الإماراتية نتيجة لصفقة كبرى دمجت بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

5. البنك الأهلي السعودي

لا زلنا في قطاع المال والمصارف لنرى البنك الأهلي السعودي في المرتبة الخامسة عربية والـ320 عالمياً. تأسس البنك عام 1953 وتبلغ قيمته السوقية قرابة $65.3 مليار دولار.

6. مؤسسة الإمارات للاتصالات

تتصدر أكبر شركات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة إقليمياً والـ326 عالمياً. أنشئت المؤسسة عام 1976 وتصل قيمتها حوالي $51.9 مليار دولار.

7. بنك الإمارات دبي الوطني

شركة أخرى من الإمارات العربية المتحدة في قائمة فوربس لأكبر شركات العالم لعام 2021. في المرتبة السابعة عربياً والـ391 دولياً نرى بنك الإمارات دبي الوطني الذي تأسس عام 1963 وتتجاوز قيمته $20.6 مليار دولار.

8. الشركة السعودية للكهرباء

في المرتبة 414 عالمياً نرى الشركة التي تزود المملكة العربية السعودية بالكهرباء منذ عام 2000، وهي اسم آخر من أكبر شركات الطاقة في المملكة وتقدر قيمتها بـ$27.2 مليار دولار، ما يجعلها ثامن أكبر شركة عربية.

9. سابك

تأسست سابك المتخصصة بالصناعات الكيماوية عام 1976 وهي تاسع أكبر شركة عربية، والشركة 481 في العالم. كذلك تعد سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم بقيمة تبلغ $93.3 مليار دولار.

10. بنك الرياض

أخيراً، في المرتبة العاشرة بين أكبر 10 شركات عربية نرى بنك سعودي آخر تأسس عام 1957 ويأتي في المرتبة 706 عالمياً، بقيمة تقترب من 20$ مليار دولار.