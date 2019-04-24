ما هي حيل صادمة للمضيفات في طعام الطائرة؟

كشفت مضيفة طيران عن حقيقة صادمة حول ما يمكن أن يفعله أفراد طاقم الطائرة بالطعام الذي يقدمونه للركاب.

وقالت مضيفة الطيران هيث بول في كتابها الذي نشرته في 2012، بأن مضيفي الطيران يلجؤون عادة إلى خداع الركاب بطرق عديدة فيما يخص الطعام الذي يقدمونه لهم.

وأشارت المضيفة إلى أن بعض المسافرين يطلبون وجبات يتم إعدادها بطريقة معينة لا يمكن تلبيتها على متن الطائرة في الكثير من الأحيان، لذا يلجأ المضيفون إلى إحداث تغييرات شكلية على الوجبة لإيهام الراكب بتلبية طلبه.

على سبيل المثال، قد يطلب أحد ركاب الطائرة شريحة لحم ساخنة، ونظراً لعدم وجود ما يكفي من أفران التسخين في الطائرة يلجأ المضيفون إلى غمس اللحوم في الماء الحار لتسخينها، ولتبدو على أنها أعدت للتو.

كما نوهت هيث إلى أن المضيفين قد يلجؤون لإضافة كمية من عصير البرتقال للصلصة لكي تزداد كميتها وتكون كافية لجميع الركاب.

أما بالنسبة للحلوى، قد يلجأ المضيفون لإضافة القليل من القهوة الساخنة إلى قطع الكيك الجافة لتصبح أكثر ليونة، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

كشفت مضيفة طيران عن حقيقة صادمة حول ما يمكن أن يفعله أفراد طاقم الطائرة بالطعام الذي يقدمونه للركاب.

وقالت مضيفة الطيران هيث بول في كتابها الذي نشرته في 2012، بأن مضيفي الطيران يلجؤون عادة إلى خداع الركاب بطرق عديدة فيما يخص الطعام الذي يقدمونه لهم.

وأشارت المضيفة إلى أن بعض المسافرين يطلبون وجبات يتم إعدادها بطريقة معينة لا يمكن تلبيتها على متن الطائرة في الكثير من الأحيان، لذا يلجأ المضيفون إلى إحداث تغييرات شكلية على الوجبة لإيهام الراكب بتلبية طلبه.

على سبيل المثال، قد يطلب أحد ركاب الطائرة شريحة لحم ساخنة، ونظراً لعدم وجود ما يكفي من أفران التسخين في الطائرة يلجأ المضيفون إلى غمس اللحوم في الماء الحار لتسخينها، ولتبدو على أنها أعدت للتو.

كما نوهت هيث إلى أن المضيفين قد يلجؤون لإضافة كمية من عصير البرتقال للصلصة لكي تزداد كميتها وتكون كافية لجميع الركاب.

أما بالنسبة للحلوى، قد يلجأ المضيفون لإضافة القليل من القهوة الساخنة إلى قطع الكيك الجافة لتصبح أكثر ليونة، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.