ما هي خسائر فيسبوك في ظل أزمتها الحالية؟!

كان سهم «فيسبوك» مستقراً على مؤشر «ناسداك» عند مستوى 185.09 دولار

منذ بدء تداول أنباء التسرب المعلوماتي لعملاء موقع التواصل الأشهر عالمياً «فيسبوك»، صبيحة يوم الاثنين الماضي، توالت خسائر الشركة، سواء على مستوى أسهمها أو على مستوى ثروة مؤسسها.



فمع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، كان سهم «فيسبوك» مستقراً على مؤشر «ناسداك» عند مستوى 185.09 دولار، وهو مستوى جيد جداً بعد الأزمة التي عانتها الأسواق العالمية وحركة التصحيح، ويعد السعر الأعلى منذ ذلك الحين.

لكن مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي وانطلاق تداولات يوم الاثنين، التي تزامنت مع ما يدور في أروقة السياسة حول التسريب المعلوماتي، انحدر سعر السهم سريعاً ليصل سعر التداول بعد أول نصف ساعة في وول ستريت إلى 175.83 دولار فقط، ليتذبذب السهم بعدها بشدة، قبل أن يصل مع الإغلاق إلى مستوى 172.56 دولار، خاسراً في ذلك اليوم نحو 6.77 في المائة من قيمته، ونحو 37 في المائة من القيمة السوقية للشركة، في معدلات سلبية هي الأسوأ من نوعها لعملاق التواصل الاجتماعي منذ عام 2012.. كما أثرت الخسائر على شركات التقنية بالسوق الأميركية بشكل عام، حيث تراجعت أسهم كل من «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«آبل»، بنسب تراوحت بين 3 و1.5 في المائة على التوالي.



وتكرر الأمر مع افتتاح تعاملات الثلاثاء، حيث هبط سهم «فيسبوك» بشدة مع بداية التداولات، مع بيع لحظي بلغ معه سعر الافتتاح 167.42 دولار... ثم هبط مجدداً مع منتصف الجلسة إلى أحد أسوأ أسعاره خلال الأسبوع حول 162 دولاراً فقط، قبل أن يتذبذب ليغلق عند 168.15 دولار، بخسارة جديدة بلغت نسبتها نحو 3 في المائة إضافية في ذلك اليوم؛ ما وسّع الخسارة المادية للقيمة السوقية للشركة إلى حدود نحو 49.4 مليار دولار، حين وقفت القيمة السوقية للشركة عند مستوى 488.287 مليار دولار، هبوطاً من 537.687 مليار دولار مع إغلاق الأسبوع الماضي.



وبالأمس، واصل السهم تذبذباته في التعاملات الصباحية، حيث هبط خلال الساعة الأولى للتداول إلى مستوى 163.75 دولار الساعة 9:40 بتوقيت نيويورك. لتبلغ الخسائر الإجمالية للسهم منذ مطلع هذا الأسبوع حتى صباح أمس نحو 11.53 في المائة... لكن السهم شهد تحسناً مع انتصاف النهار، حيث صعد إلى مستوى 169.65 دولار، بارتفاع نسبته 0.89 في المائة عند الساعة 11:15 بتوقيت نيويورك.



وخلال يوم الاثنين وحده فقد مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» والذي يمتلك نحو 16 في المائة من أسهمها، نحو 6 مليارات دولار من ثروته، ليتراجع خلال ساعات إلى المركز السابع في قائمة «فوربس» لأغنياء العالم، بعد أن كان يحتل المركز الخامس.



إلا أن تقريراً نشرته «ماركت ووتش» كشف أن زوكربيرغ أنقذ نفسه من مزيد من الخسائر، وذلك عبر قيامه ببيع جانب غير قليل من أسهمه في الشركة بالبورصة قبل إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء؛ ما أسهم في تقليص خسارته بما يصل إلى نحو 70 مليون دولار كان من الممكن أن يتكبدها إضافياً... مشيراً إلى أنه باع نحو خمسة ملايين سهم من ممتلكاته في «فيسبوك» منذ مطلع العام الحالي؛ وذلك بهدف معد مسبقاً لدعم «مبادرة تشان - زوكربيرغ» الخيرية.



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