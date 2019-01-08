ما هي فوائد إنشاء منصة تسويق لشركتك؟

ما الذي يمكنك أن تحصل عليه من منصة التسويق لشركتك؟

لو أنّ هناك فقط وسيلة لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى خفض تكلفة التوظيف، وزيادة إنتاجية الموظفين دفعة واحدة وفي حدود الميزانية! ألن يكون ذلك رائعًا؟ لكن انتظر، هناك شيء صغير يمكنك القيام به! شيء صغير يسمى منصة تسويق الشركات، هل سمعت بها من قبل؟

بالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بذلك، فإنّ منصة التسويق هي الصورة التي تظهر بها شركتك للمساهمين، بدءًا من العملاء الذين تتعامل معهم وانتهاءً بموظفيك. إذ يمكن تصميم منصة تسويق شركتك كما تريد وتسليط الضوء على بيئة العمل وطريقة تعاملك مع موظفيك، مما يؤدي في النهاية إلى تسويق شركتك بفعالية أمام الآخرين.

حسنًا، من المرجح أنّك على علمٍ إلى أين تتجه الأمور من هنا... عليك البدء بالتسويق لشركتك وجني الفوائد من خلال ذلك! إنّ منصة التسويق أمرٌ جديد في عالم الأعمال، فالعديد من الشركات بدأت باتّباع هذه المنهجية في التوظيف. ومن المهم ألّا يتمَّ تجاهلها، لأنّها من الممكن أن تجلب معها العديد من المزايا التي تحتاجها جميع الشركات، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بجذب الكفاءات إلى الشركة.

قد تتساءل ما هي هذه المزايا؟ وهل أنت بحاجتها؟ وهل تستحق عناء المحاولة أصلاً؟ نحن في بيت.كوم متواجدون لمساعدتك على اكتشاف ذلك من خلال إعداد قائمة من المزايا التي يمكن أن توفرها منصة التسويق لشركتك.

حسناً، ما الذي يمكنك أن تحصل عليه من منصة التسويق لشركتك؟

عامل الجذب: بناء علامتك التجارية ومن ثمّ جذب أفضل الكفاءات

وفقًا لاستطلاع بيت.كوم حول تسويق الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ 93٪ من الباحثين عن عمل في المنطقة يبحثون عن الشركة عبر الإنترنت قبل التقدم لوظائفها الشاغرة، إذ تؤكد هذه الدراسة على مدى قدرة منصة تسويق الشركات على جذب المرشحين المناسبين.

معظم الباحثين عن عمل سوف يبحثون عن شركتك ويتخذون قراراً بشأن ما إذا كانوا يريدون التقدُّم للوظائف بناءً على الانطباع الذي سيشكلونه عن شركتك. هل تبدو شركتك كمكان مناسب للباحثين عن عمل؟ هل تبدو كشركة سينالون فيها التقدير الذي يستحقونه؟ هل تبدو كمكان يمكنهم أن يتقدموا فيه؟ بماذا تتميّز شركتك عن الشركات الأخرى؟

في الواقع، قد تبدو بعض الشركات مكاناً سيئاً للعمل، أو قد لا توفّر أي نوعٍ من المعلومات أو معلومات قليلة فقط، الأمر الذي قد يُنفّر بعض الباحثين عن عمل المؤهلين، ممّا يترك أصحاب العمل مع أكوام السير الذاتية التي لا ليس لها أي صلة بوظائفهم، الأمر الذي سيهدر الوقت والجهد!

بإمكانك استخدام منصة التسويق لتحسين صورة شركتك أمام جميع الأطراف المعنية. ولكن الأهم من ذلك، هو إمكانية تعديل صورة شركتك حتّى تتمكّن من جذب باحثين عن عمل مُعيّنين أنت مهتمٌّ بهم وترى أنّهم مناسبون لشركتك. على سبيل المثال، لنفترض أنك مدير الموارد البشرية في أحد البنوك، ستحتاج بالطبع إلى منصة تسويق مهنية للغاية، على أن تكون رسميّة أيضاً لتتوافق مع ثقافة البنك، وبالتالي جذب النوع المناسب من الباحثين عن عمل المؤهلين فعلاً والمهتمين للعمل في مثل هذا المكان، ولكي لا تضطر لتصفح سيرة ذاتية لباحث عن عمل لا يفقه شيئاً في الرياضيات ولا يتطلّع للعمل في مكانٍ رسمي للغاية، كبنك!

هل لاحظت مدى أهمية تسويق شركتك؟ هناك الكثير من الكفاءات الماهرة، وبعضهم يتمتعون بمهارة كبيرة لدرجة أنك ستجد صعوبة كبيرة في محاولة جذبهم إلى الوظائف في شركتك، كلُّ ما عليك العمل عليه هو بناء منصة تسويق مميّزة لشركتك تتمكّن من خلالها من جذب الكفاءات التي تطمح إلى توظيفها في شركتك.

ماذا لو أخبرتك أنّه يمكنك بناء وتطوير منصة تسويق قوية لشركتك عبر شبكة الإنترنت؟ نظرًا لامتلاكه أحدث التقنيات والبرمجيات الإلكترونية، بالإضافة إلى سنوات الخبرة الطويلة في مجال التوظيف، يستطيع بيت.كوم أن يقدّم لأصحاب العمل منصة تسويق متميزة لشركاتهم.

يمكن لأصحاب العمل مع هذه المنصة الشاملة إنشاء صفحة خاصة بشركاتهم، والتي يمكنهم استخدامها لعرض ثقافة الشركة والعلامة التجارية الخاصة بها. ناهيك عن أنّ بيت.كوم لديه أكبر قاعدة بيانات للكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يمكن لأصحاب العمل الاستفادة منها وإطلاق الحملات الإعلانية التي تروج صفحة شركاتهم أمام الجمهور المستهدف من الباحثين عن عمل.

عامل الدفع: التوظيف حسب الميزانية

وفقًا لاستبيان بيت.كوم حول تسويق الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وافق 79% من المجيبين على أنّ تسويق الشركات من الممكن أن يساعد في خفض تكاليف عملية التوظيف على المدى الطويل.

بامتلاكك منصة تسويق قوية ومتميزة، لن تحتاج إلى إنفاق الكثير من وقتك وجهدك ومالك على عملية التوظيف، حيث أنّ المرشحين سيكونون مهتمون جدًا في العمل في شركتك، وبالتالي سيقومون بالتقدّم إلى الوظائف دون الحاجة لأن تبذل الجهد أو الوقت.

كما أن منصة التسويق ستمكّنك من استهداف الجمهور المناسب لشركتك، وإيصال الرسالة المناسبة لهم. يمكنك القيام بذلك من خلال منصة تسويق الشركات من بيت.كوم، حيث سيتمّ تزويدك بمنصة خاصة بشركتك، يمكنك من خلالها استهداف جمهورك بالإضافة إلى تتبع مدى تفاعلهم معك باستخدام التقارير التحليلية المفصّلة.

عامل التحفيز: التفاعل مع الكفاءات والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة

إن منصة التسويق لن تحسّن صورة شركتك على المستوى الخارجي فحسب، بل أيضاً على المستوى الداخلي. فوفقاً لاستبيان بيت.كوم حول تسويق الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال 9 من كل 10 مجيبين أن منصات التسويق عبر الإنترنت تساعد الشركات على زيادة معدلات الاحتفاظ بالكفاءات. وهذه الدراسة تسلّط الضوء على أهمية منصة التسويق عبر الإنترنت في التأثير على موظفيك الحاليين.

من المؤكد أنّ منصة التسويق الإلكترونية المميزة يمكن أن تجعل موظفيك يشعرون بالفخر والسرور للعمل في شركتك، فقد تجعلهم يشعرون بالتميّز على المستوى المهني أو حتى الاجتماعي، كونهم يعملون في شركة ذات سمعة ممتازة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية الموظفين وتحفيزهم ورفع معنوياتهم.

علاوةً على ذلك، يميل الموظفون الراضون عن وظائفهم عمومًا إلى التحدث عن شركاتهم مع معارفهم، وبالتالي تسويق شركتك بطريقة إيجابية، الأمر الذي يعدّ مربحاً للطرفين.

بالتعاون مع بيت.كوم

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