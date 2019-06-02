ما هي وجهات السفر المفضلة لسكان الإمارات في عيد الفطر؟

قبل عطلة عامة طويلة في دولة الإمارات ، أبلغت شركات السفر عن ارتفاع كبير في حجوزاتها، حيث تتصدر دول الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية ولبنان والأردن قائمة وجهات السفر.

ومع وجود إجازة أسبوع كامل للعاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، قال وكلاء السفر إن المقيمين في دولة الإمارات يختارون قضاء العطلات في الخارج بدلاً من العطلات التقليدية.

وقالت شركات السفر أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين المسافرين الإماراتيين في هذا العيد، في حين احتلت الهند وتايلاند والفلبين مكانة متقدمة بين أولئك الذين يبحثون عن العطلات الآسيوية.

وقال موموم حميدان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في موقع Wego، محرك البحث عن السفر، إن مصر تتصدر الوجهات الشعبية تتبعتها المملكة العربية السعودية والهند وتركيا والأردن وإندونيسيا وتايلاند.

كما لاحظ حميدان أيضًا زيادة ملحوظة في السفر العائلي، الذي زاد بنسبة 45 في المائة خلال عطلة العيد، في حين زاد عدد الحجوزات التي قام بها الأزواج بنسبة 36 في المائة.

وقال “عندما يتعلق الأمر بمدة الرحلة، فإن 40 في المائة من المسافرين بحثوا عن رحلات أقصر من أقل من ثلاثة أيام، و 60 في المائة بحثوا عن رحلات تتجاوز أربعة أيام”.

وأخبر حمدان صحيفة غلف نيوز أن أكثر من 64 في المائة من المسافرين يميلون إلى البحث عن رحلاتهم والإقامات الفندقية باستخدام الهواتف الذكية – وهو اتجاه من المتوقع أن ينمو فقط في السنوات المقبلة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت صناعة السفر تحولا هائلا في الحجز عبر الإنترنت. وقال حميدان “تلعب الرقمية دورًا كبيرًا في تخطيط السفر، بدءًا من المحتوى الملهم وصولاً إلى الحجوزات”، مضيفًا أن المسافرين الإماراتيين أصبحوا أكثر ثقة في استخدام هواتفهم الذكية لحجز العطلات.