مبيعات عقارات دبي تنمو بـ 35% بالربع الأول من العام الحالي

سجلت مبيعات عقارات دبي قيد الإنجاز قفزة في مبيعاتها خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 35% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بزيادة 121% عن الفترة ذاتها لعام 2018 وبزيادة 55.5% عن ذات الفترة 2017.

وشهد السوق مبيعات إجمالية تجاوزت 8.4 مليارات قيمة 5815 وحدة قيد الإنجاز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويعكس نمو مبيعات عقارات الخريطة عموماً ثقة أكبر من جانب المستثمرين الذين يشترون عقارات غير جاهزة في المدينة وسط أجواء عدم اليقين التي تخلفها جائحة «كورونا»، فأول مرة، يختبر سوق عقارات دبي قدرته على التعامل مع كارثة بهذا الحجم، ويُعرف عن السوق العقاري مرونته العالية في مواجهة أعتى التقلبات الاقتصادية.