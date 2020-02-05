مختبر جديد في دبي لتحضّر عطرك بنفسك

هل سبق لك أن وجدت صعوبة في العثور على عطرك المثالي، أو كنت تحلم بإنشاء عطر خاص بك؟ لتحقيق ذلك تم افتتاح مختبر جديد للعطور في شارع السركال في دبي.

العلامة التجارية Oo La Lab تنحدر من سنغافورة ولكنها مفتوحة الآن في Warehouse 59 من وجهة القوز الثقافية.

وتقدم Oo La Lab ورش عمل للأفراد أو المجموعات، سواء كان ذلك للمناسبات التجارية أو الخاصة أو للمتعة فقط.

سوف تسترشد بخبير لمعرفة العطور المختلفة وفهم أصولها وعلومها ومكوناتها، يتبع ذلك برنامج Oo La Lab الإبداعي: ​​BUILD و MIX و POUR.

لن تتمكن فقط من ابتكار عطرك الخاص، ولكنك ستعطيه أيضًا تسمية مخصصة مع أي اسم تختاره وتأخذ عطراً من توقيعك إلى المنزل، بحسب موقع واتس أون.

وإذا لم يكن لديك الوقت الكافي للوصول إلى ورشة عمل، ولكنك ترغب في تقديم هدية لشخص ما من العطور، يمكنك شراء عطورات مختلطة رائعة ومجموعات هدايا.

تبدأ ورشة العمل من 320 درهماً للشخص الواحد لإنتاج 20 مل و 470 درهماً مقابل إنتاج 50 مل من العطور.

للمزيد من المعلومات هاتف: 0547410080. oola-lab.com