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مرسيدس الولايات المتحدة تعطي الفرصة لموظفيها للعمل عن بعد حتى نهاية العام

منشور 31 أيّار / مايو 2020 - 07:25
مرسيدس الولايات المتحدة تعطي الفرصة لموظفيها للعمل عن بعد حتى نهاية العام
في حين أن العديد من الشركات تحاول العودة للعمل في الولايات المتحدة كلما سنحت لها الفرصة بذلك أكدت مرسيدس أن طاقمها الإداري الرئيسي في الولايات المتحدة والمكون من 875 شخصاً سيستمر بالعمل عن بعد حتى نهاية العام
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يبدو أن العمل عن بعد أصبح طبيعياً هذه الأيام، وحسب مرسيدس فإنه سيظل كذلك في المستقبل أيضاً.

يبدو أن العمل عن بعد أصبح طبيعياً هذه الأيام، وحسب مرسيدس فإنه سيظل كذلك في المستقبل أيضاً.

ففي حين أن العديد من الشركات تحاول العودة للعمل في الولايات المتحدة كلما سنحت لها الفرصة بذلك أكدت مرسيدس أن طاقمها الإداري الرئيسي في الولايات المتحدة والمكون من 875 شخصاً سيستمر بالعمل عن بعد حتى نهاية العام.

يقول Nicholas Speeks الرئيس التنفيذي لمرسيدس الولايات المتحدة “كان العمل عن بعد غير شائع، ولكن في المستقبل القريب سيصبح هو القاعدة العامة” وأضاف “حتى في عالم ما بعد فيروس كورونا، سنظل بحاجة لعقد بعض الاجتماعات الحضورية، علينا أيضا أن نعترف أيضاً أن بعض الناس يحبون الوجود والعمل في المكتب”.

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Via SyndiGate.info


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