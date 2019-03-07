شاهد: مرسيدس تكشف عن GLE 53 AMG الهحينة في جنيف

مرسيدس تكشف عن GLE 53 AMG الهحينة في جنيف

كشفت مرسيدس عن الجيل الجديد من GLE 53 AMG التي تتحول إلى التقنيات الهجينة.

تحمل +GLE 53 AMG 4Matic تصميم جريء يضيف تفاصيل خاصة للسيارة، على غرار الجيل الماضي تحمل الواجهة الأمامية شبك مرسيدس الجديد، ولكنه يحصل الآن على خطوط عرضية تخفف من التأثير البصري البارد مقارنة بما لو كانت خطوط طولية فقط. وتحمل السيارة صدام أمامي رياضي بمشتت هواء مدمج وشبك سفلي رياضي. وتضيف مصابيح LED لمسة فاخرة للسيارة.

في الداخل تأتي السيارة بصميم الجيل الجديد من GLE يوفر شاشتين للنظام المعلوماتي MBUX وتصميم عصري للكونسول الوسطي، وتحمل فئة 53 عجلة قيادة رياضية مع بدالات سرعة مكسوةً بقماش الكانتارا الذي يوفر تماسك أفضل ليدي السائق أثناء القيادة. بالطبع تتوفر تطعيمات الكربون فايبر التي تضيف طابع رياضي إلى جانب الجلود الفاخرة التي تمنح GLE 53 AMG الفخامة المطلوبة. ويمكن طلب السيارة بصف ثالث لتتسع السيارة لشخصين إضافيين.

هندسياً ستحمل GLE 53 AMG محرك 6 سنلدر 3.0 لتر تيربو مع محرك كهربائي، سيطلق النظام الهجين قوة 435 حصان كافية لدفع الـSUV إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.3 ثانية فقط، وستوفر مرسيدس لأول مرة 7 وضعيات تتضمن: Comfort المريحة Sport الرياضية Sport+ ذات الاستجابة الرياضية الأفضل Trail للسحب و Sand للقيادة على الرمال، Snow للقيادة على الثلوج وأخيراً الوضعية المخصصة.