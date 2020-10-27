  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مرسيدس AMG One قادمة بقوة أكبر من المخطط له

مرسيدس AMG One قادمة بقوة أكبر من المخطط له

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 04:03
مرسيدس AMG One قادمة بقوة أكبر من المخطط له
تستعد الشركة لطرح السيارة خلال أشهر، وقد تمكنت مرسيدس من رفع أداء المحركات المستمدة من الفورمولا 1 لأكثر مما كان مخططاً له فبدلاً من أن تكون السيارة الإنتاجية بقوة 1,000 حصان سوف تتجاوز الـ1,200 حصان عند وصولها
أبرز العناوين
تستمر مرسيدس في تطوير سيارتها AMG One القادمة من عالم السباقات.

تستمر مرسيدس في تطوير سيارتها AMG One القادمة من عالم السباقات.


تستعد الشركة لطرح السيارة خلال أشهر، وقد تمكنت مرسيدس من رفع أداء المحركات المستمدة من الفورمولا 1 لأكثر مما كان مخططاً له فبدلاً من أن تكون السيارة الإنتاجية بقوة 1,000 حصان سوف تتجاوز الـ1,200 حصان عند وصولها.

لدى مرسيدس المزيد من الأشياء للعمل عليها قبل وصول السيارة في النصف الأول من 2021، ويعد خفض ضجيج المحرك داخل المقصورة هو من أبرز التحديات أمام فريق AMG في الوقت الحالي.

 

بورش تكشف عن أقوى فئات باناميرا تيربو S E-Hybrid
تسلا تصدر سيارات الطراز 3 المصنعة في الصين إلى أوروبا

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...