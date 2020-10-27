مرسيدس AMG One قادمة بقوة أكبر من المخطط له

تستمر مرسيدس في تطوير سيارتها AMG One القادمة من عالم السباقات.



تستعد الشركة لطرح السيارة خلال أشهر، وقد تمكنت مرسيدس من رفع أداء المحركات المستمدة من الفورمولا 1 لأكثر مما كان مخططاً له فبدلاً من أن تكون السيارة الإنتاجية بقوة 1,000 حصان سوف تتجاوز الـ1,200 حصان عند وصولها.

لدى مرسيدس المزيد من الأشياء للعمل عليها قبل وصول السيارة في النصف الأول من 2021، ويعد خفض ضجيج المحرك داخل المقصورة هو من أبرز التحديات أمام فريق AMG في الوقت الحالي.