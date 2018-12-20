مستشفيات دبي بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأمراض المستقبل

ضمن فعاليات مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية الذي نظمته جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية على مدار يومين، إتضح أن مستشفيات دبي بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأمراض المستقبل. وبخصوص هذا الموضوع، صرح استشاري أمراض الروماتيزم والمدير الطبي لمستشفى دبي، السيد جمال الصالح بأن مستشفيات دبي بدأت في استخدم الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض التي قد تصيب الشخص خلال السنوات العشرة القادمة.

كما أوضح نفس المتحدث أن تلك التنبؤات تساهم في تدخل الأطباء للحد من تلك المضاعفات عن طريق تغيير الخطة العلاجية، أو استخدام مركبات دوائية أكثر قدرة وفعالية على الحد من تلك المضاعفات. وصرح الطبيب صالح أيضًا بالقول: ” السجل الذكي لأمراض التهابات المفاصل والروماتيزم في مستشفى دبي يقوم بتجميع كافة البيانات المتعلقة بمرضى العيادات الخارجية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة ليتم بعد ذلك عن طريق الذكاء الإصطناعي تحليل إحتمالية خطر إصابة المريض بأمراض القلب أو الأمراض الأخرى خلال السنوات العشرة القادم، وفقا لأقصى المعاير والممارسات والبروتوكولات المعتمدة في المجال الطبي، وهذه هي أول مبادرة من نوعها على الصعيد العربي “.

وأفاد جمال الصالح بأن مشروع السجل الذكي لأمراض التهابات المفاصل والروماتيزم يُعد طفرة نوعية، إذ يعمل على توحيد معايير نظام الرعاية الصحية من خلال تسهيل التشخيص والكشف المبكر عن المرض، وتوحيد نظام متابعة ورصد الأمراض، وتوفير سجل طبي موثق وغني بالمعلومات يمكن الرجوع إليه في أي وقت، بحسب موقع إلكتروني.

وتعد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية المنظمة للمؤتمر، أكبر جائزة طبية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الأطباء والعلماء المتخصصين في كشف الأمراض وتركيب الأدوية مع العلم بأن هذه الجائزة إنطلقت قبل عشرون عامًا، وتقام دوراتها خلال كل عامين، وتقدر قيمة جوائزها بنحو مليون دولار أمريكي في كل دورة.

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