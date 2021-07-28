مسيرة الدولار نحو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تتوقف بسبب ضعف الإقبال على المخاطر

توقفت مسيرة الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم في ظل ضعف الإقبال على المخاطرة، بينما عانى الدولار الأسترالي بفعل توسع في تشديد الإجراءات التنظيمية بالصين.

سجل مؤشر الدولار 92.73، مقتربا من أعلى مستوى منذ أوائل أبريل 93.19 الذي سجله في 21 يوليو.

وارتفع الدولار أكثر من أربعة في المائة من أدنى مستويات 2021 عند أقل من 90 وهو المستوى الذي تراجع إليه أواخر مايو مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية مما اضطر المستثمرين لتقليص المراهنات على الدولار على تراجع الدولار.

وفي التعاملات المبكرة في أوروبا اليوم، جرى تداول اليورو عند 1.1780 دولار، قريبا من مستواه المتدني منذ أوائل أبريل عند 1.1752 دولار والمسجل الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7382 دولار أمريكي، في حين لم يطرأ تغير على الدولار النيوزيلندي وسجل حوالي 0.7000 دولار أمريكي.

وارتفع الجنيه الإسترليني عن المتوسط المتحرك لعشرين يوما واقترب من ذروة أسبوع عند 1.3827 دولار، إذ يبدو أن البيانات المبكرة تظهر ارتفاعا في حالات كوفيد-19 في بريطانيا بعد إلغاء كثير من القيود الأسبوع الماضي.