مصر تطلب رسمياً تأجيل الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من الجمارك

تقدمت وزارة التجارة والصناعة المصرية بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقررة لها يناير/كانون الثاني المقبل وذلك لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين، بحسب ما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة لنشرة "إنتربرايز".

وقال أحد المصادر إن وزارة التجارة والصناعة لم تتلق ردا حتى الآن من الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر، وأشاروا إلى أنه في حال رفض الطلب المصري، سيتم تطبيق الإعفاء الكامل من الجمارك للسيارات الأوروبية مطلع العام المقبل.



وتوقع مصدر آخر ووفقا للنشرة، أن تنال مصر الموافقة على طلبها، خاصة بعد تطبيقها تعديلات على التعريفة الجمركية على السيارات لتساير التعديلات العالمية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، والتى شملت إعفاءات السيارات الكهربائية من الجمارك وتخفيض الجمارك على السيارات الهجينة، وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر/أيلول الماضي تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة.



ووفقا لبنود اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فإن الرسوم الجمركية على واردات مصر من السيارات الأوروبية ستلغى تماما بحلول عام 2019.



كانت مصادر رسمية قد أكدت في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل تطبيق الخفض الأخير في الرسوم على السيارات الأوروبية البالغة نسبته 10%، والمقرر أن يتم بداية 2019، وذلك لمدة عامين.

ونقلت مواقع حينها عن مصادر حكومية قولها إن القرار جاء بعد التشاور والاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والجانب الأوروبي، بشأن قرار التأجيل، وتوقّع المصدر أن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة.



وسبق أن تم تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية مرتين وذلك عامي 2013 و2018، لمنح فرصة تنافسية للصناعة المصرية، ووعد وزير التجارة والصناعة المصرية عمرو نصار بتقديم مشروع القانون الخاص باستراتيجية صناعة وتجميع السيارات في مصر لمجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

اقرأ أيضًا:

توقعات: 2018 الأصعب اقتصادياً على المصريين

مصر ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 5.5 % للعام المالي الحالي



























