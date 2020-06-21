مصر تعتمد " خاتم السفر الآمن" الذي يسمح بإعادة استقبال السياح

اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة اليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، هنأت السيدة جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن.

ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

ومن جانبه أوضح وزير السياحة والآثار المصري أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، قائلا: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".