مطار أبوظبي يستعد لموسم الذروة المرتقب في فصل الصيف

افتتحت مطارات أبوظبي منطقتين لألعاب الأطفال، وخمس غرف لتبديل ملابس الأطفال في مطار أبوظبي الدولي، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الذروة المرتقب في فصل الصيف، وبهدف تعزيز خدماتها وتلبية احتياجات العائلات المسافرة عبر مطار أبوظبي.

وتتضمن المنطقة المخصصة للأطفال في المبنى رقم 1، ألعاب تزحلق، ومركبة لنقل الأمتعة والحقائب ضمن نفق، ومجسم طائرة معلقة في السحب يمكن للأطفال تسلقها، كما تضم منطقة لعب الأطفال في المبنى رقم 3 مجسم طائرة مشابه لنظيره في المبنى رقم 1، وبرجاً لمراقبة الحركة الجوية مع نفق من السُحُب، وجهازا لتمرير الحقائب وإطارات لممارسة التسلق.

وتقع غرف تبديل ملابس الأطفال الجديدة في المباني رقم 1 و3، حيث يتضمن المبنى 3، أربع غرف لتبديل ملابس الأطفال، بينهما غرفتان في مبنى بوابة الحافلات، إحداهما مقابل بوابة المغادرة رقم 32، والأخرى بالقرب من بوابة الحافلات القديمة رقم 28، فيما تقع غرفة تبديل ملابس الأطفال في المبنى 1 ضمن دورات المياه الخاصة بالسيدات في الطابق الأرضي. وتتسم هذه الغرف الجديدة بتصاميمها الحديثة، والتي ستجذب الأطفال من حيث الشخصيات والألوان المختارة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي: «يشكل موسم الصيف فترة مثالية للعطل والإجازات العائلية، لذا يسعدنا أن نقوم بدعوة الأهالي والأطفال لزيارة منطقة لعب الأطفال والاستفادة من غرف تبديل ملابس الأطفال المتوفرة في المبنيين رقم 1و3».

وأضاف: «تتمحور أولوياتنا في مطارات أبوظبي حول ضمان راحة ورضا العملاء من المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، ونحن ملتزمون بتقديم تجربة سفر مريحة وميّسرة بخدمات وفقاً لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وذلك في إطار سعينا لتصدر مكانة رائدة على مستوى شركات المطارات العالمية».

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