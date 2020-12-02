مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة طيران تجاري إسرائيلية

استقبل مطار دبي الدولي رحلة خطوط "إسرآير" الافتتاحية القادمة من تل أبيب لتكون بذلك أول رحلة تجارية تحط على أرض المطار لأول شركة طيران إسرائيلية تقوم بتشغيل رحلات تجارية إلى دبي.

ويأتي ذلك في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين في منتصف سبتمبر الماضي، وما تلاه من بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الطرفين.

وقد وصلت الرحلة رقم (6H 663) لشركة طيران "إسرآير" التي غادرت تل أبيب في العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلي هناك إلى مطار دبي الدولي في الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد عصر أمس (الثلاثاء) بتوقيت الإمارات حاملة على متنها 166 راكباً.

وكشفت شركة "إسرآير" عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز A320.

ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي عادةً ارتفاعًا ملحوظاً في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.

وستعزز رحلات "إسرآير" شبكة مطار دبي الدولي من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسية في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

يُذكر أن مطار دبي الدولي يتمتع بأهمية كبيرة كنقطة وصل محورية لحركة السفر والطيران العالمية انطلاقاً من موقعه المتوسط في قلب العالم، وقدرته الكبيرة على استقبال عدد كبير من الرحلات في نفس الوقت، إذ احتفظ المطار بترتيبه في صدارة أكبر مطارات العالم من ناحية عدد المسافرين الدوليين وذلك للعام السادس على التوالي، إذ وصلت حركة المرور السنوية عبره لعام 2019 إلى 86.4 مليون مسافر مبتعداً عن أقرب منافسيه "لندن هيثرو" بـأكثر من 6 ملايين مسافر.