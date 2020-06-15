مطار في تايوان يبتكر أحدث طريقة لخوض تجربة السفر مجددًا

مع توقف الطائرات ووقف معظم السياحة أثناء تفشي جائحة كورونا، توصل أحد المطارات التايوانية إلى حل فريد لمساعدة المواطنين في السفر من جديد.

سيعطي مطار سونغشان في تايبيه 90 شخصًا فرصة القيام بجولة في مطارهم واستعادة تجربة المرور عبر البوابة، والصعود على متن طائرة ثم النزول والعودة إلى منازلهم.

وجاء في منشور نشر على موقع المطار على الإنترنت: “لا تستطيع مغادرة (تايوان)، يمكنك إذا التظاهر بالسفر إلى الخارج في سونغشان”.

من الجدير بالذكر أنه قد تم إيقاف السياحة الدولية بشكل فعال في معظم أنحاء العالم حيث أغلقت البلدان حدودها في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا، والذي أصاب بالفعل أكثر من 7 ملايين شخص على مستوى العالم.

وأغلقت تايوان حدودها في مارس وسط تزايد تفشي جائحة فيروس كورونا، ومازال الأجانب محرومين من زيارة الجزيرة.

وبحسب النشرة، ستكون هناك ثلاث جولات في مطار سونغشان في 2 و4 و7 يوليو.

وقال تشيه تشينغ وانغ، نائب مدير مطار تايبي سونغشان ، إن الجولات ستستغرق نصف يوم وستسمح للزوار بتجربة ما سيكون عليه الحال عند ركوب الطائرة ، متبوعًا بإعادة الدخول إلى البلاد.

قال وانغ أن الأشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام برحلات دولية في سونغشان يمكنهم استخدام هذه الفرصة لتجربة ومعرفة المزيد عن عملية الصعود إلى الطائرة ومرافق الخدمة ذات الصلة مضيفا أنه يمكن للزوار شراء هدايا لعائلاتهم وأصدقائهم من السوق الحرة أيضا.

وقال وانغ إنه سيتم السماح للمشاركين بالصعود على متن طائرة كما لو كانوا يستقلون رحلة، وبعد ذلك سينزلون ويعودون إلى منازلهم.