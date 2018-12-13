في دبي... مطعم جديد بأجواء الغابة!

مطعم جديد بأجواء الغابة في دبي

تم مؤخراً افتتاح Mama Zonia وهو مطعم على طراز الغابات المطيرة في الأمازون في رصيف Pier 7 في دبي مارينا.

يوصف المطعم بأنه فرصة “للهروب إلى الغابة من المناطق الحضرية”، حيث يقع المكان – في مركز التسوق والاحتفالات الشهير Pier 7 – مع الكثير من المساحات الخضراء، بما في ذلك شجرة المانجو. وهناك خلفية استوائية، ولوحات جدارية مرسومة يدويًا ووفرة من أوراق الشجر أيضًا. وبطبيعة الحال، هناك إطلالة على المناظر الخلابة في دبي مارينا.

يقف Mama Zonia في الفضاء الذي كان يضم في السابق O Cacti، ويعد بأن يكون تجربة “استوائية – أنيقة” “مستوحاة من مجموعة من المواقع النائية”، بحسب موقع “تايم أوت دبي”.

يحتوي المطعم على مطبخ مفتوح حتى يمكن لرواد المطعم مشاهدة الطهاة أثناء العمل على إعداد الوجبات الشهية.

وتشمل الأطباق المميزة أجنحة الدجاج، و روبيان النمر على عشب الليمون و لحم بقر واغيو في صلصة الفلفل الحار -وكذلك البطاطس المقلية.

كما يقدم المطعم شرائح اللحم البقري المطبوخة على نار هادئة لمدة 14 ساعة (210 درهم) وسكالوب هوكايدو (245 درهم).

وتشمل الأطباق الأكثر غرابة الكاري مع أرجل الضفادع، والفلفل الأخضر وكاري Jumngle، وأرجل الضفادع مع الفلفل الأخضر والأرز اللزج (165 درهم).

لمزيد من المعلومات والحجوزات هاتف: 042404747

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