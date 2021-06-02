معدل التضخم يرتفع في منطقة اليورو خلال مايو

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أظهرت إحصاءات مكتب الاحصاء الأوروبي يورستات اليوم ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من المتوقع خلال مايو.
أظهرت إحصاءات مكتب الاحصاء الأوروبي يورستات اليوم ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من المتوقع خلال مايو.
وارتفع معدل التضخم إلى 2% بعدما سجل 1.6% في ابريل. وكان الاقتصاديون توقعوا أن يبلغ معدل البطالة 1.9%.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ ليصل إلى 0.9% مقارنة بـ 0.7% في أبريل . وقد انخفض معدل البطالة ليصل إلى 8% في أبريل مقارنة بمارس عندما بلغ 8.1% .
Via SyndiGate.info
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