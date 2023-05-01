مع عيد العمال.. كلوب هاوس يعلن عن تسريح 50% من موظفيه

كشف تطبيق الدردشة الصوتي الشهير كلوب هاوس Clubhouse عن قرار جديد يتعلق بتسريح ما يقارب 50% من الموظفين، وجاء هذا القرار بالتزامن مع عيد العمال الذي يحتفل به العالم 1 مايو من كل عام.

كلوب هاوس Clubhouse يعلن عن تسريح 50% من موظفيه

اعلن تطبيق الدردشة الصوتي عبر رسالة تم إرسالها إلى الموظفين عن نية التطبيق تسريح أكثر من نصف العاملين، وجاء في الرسالة التي حملت توقي مؤسسي تطبيق كلوب هاوس بول دافيسون وروهان سيث، أن الشركة تنوي تسريح عدد اكثر من 50% من الموظفين.

وجاء في الرسالة، إنه مع العودة للحياة الطبيعية بعد الإغلاقات التي شهدها العالم بسبب فيروس كورونا أصبح صعبًا على الأشخاص العثور على أصدقائهم عبر التطبيق.

وأضافت الرسالة إن التطبيق بحاجة إلى التطور والذي يتطلب فترة من التغيير، حيث أن الشركة تعمل على إعادة ضبط في الفترة ما بعد كورونا.

وقال مؤسسا التطبيق في الرسالة إنهما لم ينجحا في جعل الأمور تعمل بالشكل المطلوب، مع عدد الموظفين الحالي، حيث أصبح من الصعب التواصل مع هذا العدد من أجل توضيح الاستراتيجية، لذلك بات من الأفضل التركية على فريق أصغر حجمًا.

والجدير بالذكر ان تطبيق كلوب هاوس اشتهر بشكل كبير في فنرو الإغلاقات الخاصة بانتشار فيروس كورونا بسبب توفيره ميزة الدردشات الصوتية للأشخاص.

وفي البداية كان التطبيق يعمل على أساس الدعوات، ليصبح لاحقًا متوفرًا للجميع، مما جعله واحد من التطبيقات الأكثر شيوعًا في تلك الفترة.

وساهم التطبيق بعض الشركات للعمل على إصدار غرف دردشات صوتيه مثل مساحات تويتر، وغرف فيسبوك الصوتية التي ذاع صيتها جميعها في فترة كورونا.

وكشف مؤسسا التطبيق انه بدأ العمل حاليًا على نسخة ثانية منه دون الكشف عن تفاصيل هذه النسخة المحدثة.