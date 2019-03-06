شاهد: أغلى غرفة فندقية في العالم بماذا تتميز؟!

أغلى غرفة فندقية في العالم

حصل جناح Empathy Suite، الذي تم الكشف عنه حديثًا، والذي صممه الفنان البريطاني داميان هيرست، على لقب أغلى جناح فندقي في العالم، فهو يكلف مبلغ 100،000 دولار في الليلة مع إقامة ليلتين كحد أدنى.

يقع هذا الفندق المكون من طابقين قبالة Las Vegas Strip في منتجع Palms Casino، وتبلغ مساحته تبلغ مساحته 9000 متر مربع.



وقد تم الكشف عن الجناح في 1 مارس مع حفل خاص استضافته هيرست، وهو واحد من ستة فلل أخرى تأتي مع منظر النخيل.

وقد تفوق جناح Empathy Suite، على جناح رويال بنتهاوس الرفيع المستوى في فندق الرئيس ويلسون، والذي كان حاصلا على اللقب، ويكلف مبلغ 80000 دولار في الليلة.

تحتوي الفيلا المكونة من غرفتي نوم وحمامين ونصف على مرافق متعددة.

كان جناح “Empathy Suite” يُعرف سابقًا باسم “Hugh Hefner Suite”، وكا يكلف في الأصل 40000 دولار في الليلة، إلا أن التجديدات الفاخرة الجديدة رفعت قيمته بـ 60،000 دولار.

تم تجديد جميع الفيلات الستة الفاخرة في فندق بالمز كجزء من الترقية التي تبلغ 690 مليون دولار للفندق الذي تم إنشاؤه لأول مرة في عام 2001 وهو الآن مملوك من قبل “Fertitta Brothers of Station Casino”.

وتتراوح أسعار الفيلات الأخرى من 25،000 دولار إلى 50،000 دولار في الليلة.

ويعيش زوار الفندق تجربة لا مثيل لها، بدءًا من الخادم الشخصي على مدار اليوم، وصولًا لوسائل الراحة والترفيه وإمكانية الولوج لجميع خدمات الفندق، مثل النادي والمسرح ومراكز التسوق والتصوير، بالإضافة إلى وجود سائق بسيارة للتجول في أرجاء المدينة.

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