هل انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات؟

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بأكثر من 50%، وفقًا لما ذكره المدير الإداري لشركة Rafid Automotive Solutions.

ومع ذلك، شهد سوق مبيعات السيارات المستعملة ارتفاعًا ثابتًا على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وقال عويس زهران المدير الإداري لشركة Rafid Automotive Solutions “يعاني السوق من عجز يتراوح بين 50 و 60% مقارنة بالسنوات القليلة الماضية في مبيعات السيارات الجديدة”.

وأضاف: “ومع ذلك، وعلى الجانب الآخر ازدادت مبيعات قطع الغيار والصيانة للسيارات المستعملة بنسبة 50 – 60 في المئة”.

ومنذ عام 2016، شهد عدد المستخدمين النهائيين الذين يشترون سيارات جديدة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع انخفاضًا سريعًا. وظل العملاء يحتفظون بسياراتهم لفترات أطول، ونتيجة لذلك فإن صناعات إعادة تصنيع السيارات وقطع الغيار قد حصلت على الكثير من الأعمال، بحسب أريبيان بيزنس.

وأوضح زهران “لأن المستخدمين النهائيين لم يعودوا يشترون سيارات جديدة لأنهم يحتفظون بسياراتهم لفترة أطول، مما يعني أنك ستنفق المزيد من الأموال على قطع الغيار والخدمة على التجديد، عند التسجيل”.