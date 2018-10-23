هل تراجعت شعبية هواتف آيفون في الإمارات؟

آيفونx

أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية هواتف آيفون من آبل بدأت تنخفض بين المستخدمين الإمارات.

وكشفت البيانات الجديدة من BrandIndex الذي كلفت YouGov بإجراء الاستطلاع أن شعبية هواتف آيفون متساوية مع هواتف غالاكسي للمرة الأولى منذ عام 2016.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد عمليات الإطلاق الأخيرة لكل من الشركتين العملاقتين، حيث أصدرت شركة آبل ثلاث نسخ من هواتفها الجديدة: iPhone iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max.

وعلى الرغم من عمليات الإطلاق، تظهر بيانات BrandIndex أن هواتف آيفون شهدت تراجعاً في المؤشر القياسي من 51.8 في يوليو 2017 إلى 44.3 في يوليو 2018، ليصل إلى درجة أقل حتى من 41.8 اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2018، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وفي حين أن إطلاق آبل لهاتف آيفون X في شهر نوفمبر / تشرين الثاني قد أعطى دفعة للعلامة التجارية، شهدت هواتف آيفون انخفاضاً كبيراً في مؤشرها القياسي من منتصف نوفمبر 2017 إلى فبراير 2018.

تاريخياً، عادة ما تحقق Samsung Galaxy نتائج أعلى من iPhone عندما يتعلق الأمر بالقيمة، ولكن Apple كانت دائماً أقوى عندما يتعلق الأمر بجودة القياس.

وقال تقرير YouGov إنه في حين لا يزال يُنظر إلى iPhone على أنه أعلى جودة من Samsung Galaxy ، فإن الفجوة في الإدراك أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام، حيث انخفضت 20.4 نقطة في يوليو 2017 إلى 8.2 نقطة في منتصف أكتوبر 2018.

وقال سكوت بوث، رئيس BrandIndex في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “يشعر المستهلكون في قطاع الهواتف الذكية دائماً بنهم تجاه الإصدارات الجديدة، ولكن يبدو أنهم تعبوا من التغيير البطيء والمتزايد في السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: “تُظهر البيانات أنه على الرغم من إطلاق منتجات iPhone الأخيرة والإنفاق على الإعلانات الضخمة، لا يظهر المستهلكون نفس الحماس للعلامة التجارية كما رأينا من قبل. إن الانخفاض الهائل في درجة مؤشر آيفون يضعها على قدم المساواة مع منافستها اللامعة “سامسونغ غالاكسي “، مما يظهر لنا لمحة عن الضعف في العلامة التجارية للطاقة الذكية”.

المصدر: سنيار



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