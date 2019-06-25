هل تغير عملة «فيسبوك» مفهوم العالم للمدفوعات الرقمية؟

شهد العالم طفرة اقتصادية وتقنية مع الكشف عن تقنيات البلوك شين التي تمثل البنية الرئيسة للعملات الإلكترونية، وهو ما مكّن كثيرا من الشركات، وعلى رأسها شركة فيسبوك المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي، من دخول هذا المجال وتوسيع دائرة أعمالها لتشمل وسائل الدفع الرقمي.

فقد كشفت "فيسبوك" الأسبوع الماضي عملتها الرقمية الجديدة المسماة Libra أو الميزان إلى جانب الرابطة العالمية من المنظمات التي ستحكمها، إضافة إلى الإعلان عن شركة Calibra التي ستقوم بإنشاء محفظة رقمية لبرنامجي واتساب وماسنجر.

وكان من المتوقع حدوث هذه الخطوة منذ فترة من الوقت، التي تمثل تأييدا كبيرا لمكانة العملات المشفرة والتقنية الكامنة وراء تقنية البلوك تشين، التي توفر نظاما موثوقا للمحاسبة؛ لتمكين معاملات العملة المشفرة، حيث تأمل "فيسبوك" في استخدام تكنولوجيا البلوك تشين؛ لتمكين مليارات الأشخاص من استخدام عملتها العالمية ببساطة، التي من المفترض أن تكون بديلا عن النقد وبطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية، عند إطلاقها فعليا في عام 2020.

وقالت "فيسبوك" إنها لن تستخدم أي بيانات مالية لأغراض الدعاية، وأن العملة ستكون مستقلة عن الشركة، كما ستكون حسابات Calibra منفصلة عن "فيسبوك"، حيث ستبنى وفقا لتكنولوجيا البلوك تشين الآمنة، والقابلة للتطور، والموثوق بها، مع دعمها باحتياطي من الأصول المصممة؛ لمنحها قيمة حقيقية، ويحكمها اتحاد مستقل مشكل لإدارة وتطوير هذا النظام البيئي الجديد.

وأوضحت "فيسبوك" أن التكنولوجيا مكنت مليارات الأشخاص على مستوى العالم من الوصول إلى المعرفة، والمعلومات، والاتصالات العالية السرعة، ومجموعة واسعة من الخدمات الأقل تكلفة، والأكثر ملاءمة، من خلال هاتف ذكي بقيمة 40 دولارا من أي مكان تقريبا في العالم.

وعلى الرغم من هذا التطور، فإن هناك أعدادا كبيرة من سكان العالم لا تزال متأخرة، وبحسب "فيسبوك"، فإن هناك 1.7 مليار شخص من البالغين على مستوى العالم ما زالوا خارج النظام المالي، دون إمكانية الوصول إلى بنك تقليدي.

وقالت الشركة: إن Libra Blockchain هي عبارة عن سلسلة توريد جديدة، مبنية بشكل كامل لإعطاء الأولوية للتوسعة والأمن والموثوقية، فضلا عن المرونة اللازمة للتطور مع مرور الوقت، بينما تمثل تقنية Libra Reserve احتياطي الأصول الحقيقية الداعم للعملة، ما يقلل من تقلبات السعر، مع توفير قبول عالمي واسع، وقابلية للاستبدال.

وستكون المحفظة الرقمية الخاصة بهذه العملة جزءا من النظام البيئي لـ"فيسبوك"، والنظام البيئي لشركائها، وقالت إن 70 في المائة من الشركات الصغيرة في البلدان النامية تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الائتمان، ويخسر المهاجرون 25 مليار دولار سنويا بسبب رسوم التحويلات.

وبحسب "فيسبوك"، فإن شركة Calibra تتيح إرسال العملة الرقمية إلى أي شخص لديه هاتف ذكي بسهولة، وسرعة تضاهي سرعة وسهولة إرسال رسالة نصية، وذلك بتكلفة منخفضة للغاية.

ويتألف اتحاد Libra من مجموعة من الشركات الموزعة والمتنوعة جغرافيا، إلى جانب المنظمات غير الربحية؛ والمتعددة الأطراف؛ والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك باي بال؛ وماستركارد؛ وفودافون؛ وأوبر؛ وسبوتيفاي؛ وفيزا؛ و eBay؛ و Booking؛ وCoinbase.