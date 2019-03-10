هل يجب على المعلنين في الإمارات مقاطعة فيسبوك؟

العملاء الإقليميين لم يصدروا حتى الآن أي تعليمات حول التخفيف من اعتمادهم على Facebook

بدأ المعلنون في الولايات المتحدة بالابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفي نفس الوقت دعا برلمان المملكة المتحدة منصة وسائل الإعلام الاجتماعية بـ”العصابة الرقمية”، في حين بدأت العديد من الدول الأوروبية تشديد القوانين المتعلقة بتبادل ونقل البيانات.

وفي الولايات المتحدة، هناك الآن حملة لإبعاد المعلنين عن إدمانهم على Facebook، وذكرت محطة CNBC الأمريكية أن “عددًا من الشركات توقفت عن الإعلان على Facebook و Instagram بعد الفضائح المتعلقة ببيانات المستخدمين والخصوصية”.

ولكن مع كل كشف جديد عن كيف يميل فيس بوك للتلاعب ببيانات المستخدمين الخاصة به، هل يمتلك المعلنون في الإمارات والخليج أفكارًا ثانية حول إنفاق أموالهم الإعلانية هناك؟ أم أن هؤلاء المعلنين لا يهتمون بخصوصية البيانات؟

وقال أحد كبار العاملين في التسويق على وسائل الإعلام: “لا يمتلك المعلنون الإقليميون دليل المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) بشأن مسائل الخصوصية. هذا هو سبب وجود رد فعل أقل من جانب المعلنين عندما يتعلق الأمر باستخدام البيانات – وهذا يختلف تمامًا عما تراه في الولايات المتحدة أو أوروبا”.

وبسبب ذلك، تميل العلامات التجارية العالمية والشركات الأم فقط إلى اتخاذ موقف في كل مرة يرون أن عمالقة التكنولوجيا / الشبكات الاجتماعية لا يفعلون الشيء الصحيح، ولدى الشركات متعددة الجنسيات سياسات جاهزة للتعامل مع أي حالة من سوء سلوك الوسائط الاجتماعية.

وأضاف المصدر: “لقد حان الوقت للمعلنين الإقليميين لاتباع هذا النمط. كل ما نسمعه من منصات وسائل التواصل الاجتماعي هو أنها ستغير سلوكها عندما يتعلق الأمر بحقوق المستخدم. لكن لا تزال المشاكل مستمرة”.

وتؤكد المصادر في وكالات الإعلان وشركات الشراء الإعلامي أن العملاء الإقليميين لم يصدروا حتى الآن أي تعليمات حول التخفيف من اعتمادهم على Facebook، بحسب غلف نيوز.

وقال ساتيش مايا، الرئيس التنفيذي لشركة BPG Max: “ينفق المعلنون في المنطقة بشكل كبير بناءً على النتائج التي يحصلون عليها من كل حملة يديرونها على المنصة. إذا أثمرت حملة معينة خلال أسبوع، فهم على استعداد لتكرارها. وتستند قراراتهم على الأداء فقط”.

وأشار مايا إلى أن المعلنين الإقليميين يعتقدون أن هذه المشكلات المتعلقة بالبيانات تحدث في الولايات المتحدة وليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ موقف بشأنها. ولكن هذا لم يمنع حتى المعلنين الإقليميين من اتخاذ إجراءات فورية كلما شعروا أن صور علامتهم التجارية يمكن أن تتضرر من التعرض للمنصات رقمية. وقبل عامين فقط، أوقف المعلنون الرائدون أو خفضوا مستوى نشرهم على YouTube المملوك لشركة Google بعد ظهور العديد من إعلاناتهم إلى جانب مقاطع الفيديو الأقل ملائمة للعائلة.

تمكن يوتيوب من توفير الضمانات الكافية لإقناعهم بالعودة. حتى حدثت ضربة أخرى الشهر الماضي، وانسحب بعض المعلنين الرائدين في سلسلة سلع استهلاكية من جديد بعد أن تحدث أحد المدونين عن مقاطع الفيديو التي تضمنت الفتيات الصغيرات اللواتي تلقين الكثير من الاهتمام غير المبرر.

وقال مسؤول كبير في شركة رائدة متعددة الجنسيات: “بالنسبة للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل بشأن سلامة العلامات التجارية – لقد تم طرح هذه القضية في الماضي وسنستمر في القيام بها في كل مرة يحدث فيها حادث من هذا القبيل. لا يهم ما إذا كان قرار إزالة الإعلانات يتخذ على مستوى المقر الرئيسي أو الإقليمي”.

وأضاف: “في الإمارات لدينا مجموعات صناعية تضم معلنين ووكالات إعلانية ومنصات إعلامية اجتماعية / رقمية لحل هذه المخاوف”.

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