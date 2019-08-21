هل يمكن أن تكسب نقوداً من بيع بياناتك في الإمارات؟

سيحصل سكان الإمارات على فرصة للاستفادة من بيع بياناتهم الشخصية.

Aiisma، التي تأسست في لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 تعمل في صناعة جمع البيانات التقليدية.

توسعت الشركة إلى الشرق الأوسط بافتتاح مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشارقة، ومن المقرر إطلاق نظامها في دولة الإمارات وشبه القارة الهندية في الربع الأخير من هذا العام.

وقال عنكيت شودري، المؤسس المشارك لـ Aiisma: “إذا كان لديك منصة نفطية، فلن تتخلى عن النفط مجانًا. فلماذا تعطي البيانات الخاصة بك بالمجان عندما يمكن أن تحصل على مقابل لها؟ كان هذا الاعتراف جزءًا من الدافع لإنشاء نظام شفاف لمعاملات البيانات بين المستهلك والشركات ، مما عطل طرق جمع البيانات التقليدية القديمة”.

تتمثل مهمة Aiisma في إعادة ملكية البيانات إلى المستهلكين، مع إعطاء الشركات الفرصة للوصول إلى بيانات المستهلك بالتراضي والقانون بسعر عادل وتحت ظروف شفافة.





لا تفرض Aiisma أي رسوم على المستهلكين مقابل استخدام النظام. بدلاً من ذلك، تعمل المنصة على نموذج “مكافأة لكل سهم” ، مما يكافئ المستهلكين على البيانات التي يختارون مشاركتها.

وأخبر تشودري صحيفة أريبيان بيزنس أن المشروع متوافق تمامًا مع قوانين حماية البيانات العالمية. وقال: “يتم بناء منصة Aiisma مع التركيز على تحسين الأمن والخصوصية.

ولضمان الأمن، وكذلك خصوصية المستخدمين أثناء تفاعلهم مع Aiisma ستتيح المنصة للمستهلكين حرية التقدير والتحكم الدقيق في كيفية مشاركة البيانات داخل نظام Aiisma أو أجهزة Aiisma المتصلة أو نظام التشغيل، بما في ذلك التحكم في مدة المشاركة والغرض منها.

وأضاف “سيكون للمستهلكين فقط القدرة على مشاركة البيانات السلوكية وليس البيانات الحساسة شخصيًا في النظام. على سبيل المثال، يمكن للمستهلكين اختيار مشاركة عدد الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة من جهاز خلال فترة زمنية معينة ولكن ليس سياق كل رسالة يتم إرسالها من الجهاز”.