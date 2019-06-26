هل “Surface Microsoft” القادم سيدعم تطبيقات أندرويد؟

يكشف تقرير جديد في Forbes عن مزيد من التفاصيل حول جهاز “Surface Microsoft”، ويبدو أن الجيل التالي من Surface سيكون مميزا عن الإصدارات السابقة من المنتج.

يدعي التقرير، الذي استند إلى “مصادر سلسلة التوريد” التابعة لشركة أبحاث السوق، أن السطح القابل للطي سيكون له شاشات مزدوجة مقاس 9 بوصة أو دعم LTE أو ربما 5G ، وسيتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2020.

ليس من الواضح ما إذا كان السطح “القابل للطي” يشير ببساطة إلى جهاز مزدوج الشاشة قابل للطي، أو إلى شاشة مرنة، وقد أشارت التقارير السابقة إلى أن Microsoft تستعد لنظام التشغيل Windows 10 لكلا السيناريوهين.

التفاصيل الأكثر إثارة للاهتمام المذكورة في تقرير فوربس، هي إن الجهاز سيدعم تطبيقات أندرويد، وهو ما يدعيه ZDNet أيضا.

ورغم أن هذا الأمر لم يتأكد بعد، إلا أنه سيكون خطوة مفاجئة لشركة Microsoft.

وكما يشير The Verge، فإن جعل Windows 10 متوافقًا مع تطبيقات Android سيتطلب قدرا كبيرا من العمل، حيث من المحتمل أن تحتاج Microsoft إلى إنشاء متجر تطبيقات خاص بها منفصل عن Google Play، وسيحتاج المطورون إلى القيام ببعض الأعمال لتحسين التطبيقات الحالية للسوق الذي لا يعمل على Google.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن Microsoft ستختار تطبيقات Android على نظامها الأساسي العالمي Windows (UWP)، والذي يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات يمكن تشغيلها على أنواع متعددة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن Microsoft لم تحقق نجاحا كبيرا في إقناع المطورين بإنشاء هذه التطبيقات، ويبدو أنها تراجعت مؤخرا عن النظام الأساسي.

وتقوم Microsoft بالفعل بإصدار إصدارات Android من برنامجها الخاص، وتعمل Google على وضع معايير لكيفية عمل التطبيقات على الأجهزة القابلة للطي.