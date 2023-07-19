هيئة الاتصالات السعودية تكشف عن خدمة "إظهار هوية المتصل"- موعد البدء بها

اعلنت هيئة الاتصالات والقضاء والتقنية في السعودية عن مشروع جديد يمكن العميل من معرفة هوية الجهة المتصلة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل لتجنب عمليات الاحتيال.

الكشف عن خدمة إظهار هوية المتصل ابتداءً من اكتوبر المقبل

أشارت العديد من التقارير الصحفية عن خدمة جديدة تساهم في الحد من عمليات الاحتيال التي تنتحل بشكل خاص هويات بعض الجهات الحكومية.

ومن المقرر أن يجري التنسيق مع شركة الاتصالات من أجل العمل على تفعيل هذه الخدمة، ويهدف مشروع المواصفة الفنية عرض اسم الجهة الأخرى للعميل من خلال توظيف التقنيات الحديثة.

وتعمل هذه المواصفة على تمكين عرض اسم الجهة للمستخدم، لتمكينه من معرفة هوية المتصل، ويكون على المستخدم فقط تفعيل هذه الخدمة ومن المفترض ان تدخل هذه الميزة حيز التنفيذ في الأول من شهر اكتوبر المقبل.

وطالبت هيئة الاتصالات مقدمي الخدمات العمل على تنفيذ الحلول من أجل تسهيل توفير هذه الخاصية الجديدة في شبكاتهم، من خلال اجراء جميع الاختبارات المطلوبة.

وتأتي قرار العمل على هذه الخدمة الجديدة بعد انتشار تلقي المستخدمين اتصالات من أرقام وجهات مجهولة بشكل مستمر، بهدف الاحتيال.

ولانه من الصعب تجاهل جميع الأرقام المجهولة بسبب احتمالية تلقي اتصال مهم من البنك او جهة حكومية، قررت هيئة الاتصالات في السعودية العمل على هذه الخدمة التي من المفترض ان تجنب مستخدمي الهواتف النقالة الإزعاجات واتصالات غير مرحب بها.