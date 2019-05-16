هيونداي تعتزم تزويد شركة كريم لنقل الركاب بنحو 5 آلاف سيارة نهاية 2019

منشور 16 أيّار / مايو 2019 - 09:25
كريم مقرها دبي وتتنافس في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع أوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها
كريم مقرها دبي وتتنافس في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع أوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها
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قالت شركة هيونداي اليوم الخميس إنها ستزود شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بـ 5 آلاف سيارة بنهاية 2019

قالت شركة هيونداي اليوم الخميس إنها ستزود شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بـ 5 آلاف سيارة بنهاية 2019.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارات من طرازي (سوناتا) و (جرانديور) من فئة السيدان وتوسان و (سانتا في) من فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (إس.يو.في).

وكريم مقرها دبي وتتنافس في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع أوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.

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Via SyndiGate.info


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