هيونداي تعتزم تزويد شركة كريم لنقل الركاب بنحو 5 آلاف سيارة نهاية 2019

قالت شركة هيونداي اليوم الخميس إنها ستزود شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بـ 5 آلاف سيارة بنهاية 2019.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارات من طرازي (سوناتا) و (جرانديور) من فئة السيدان وتوسان و (سانتا في) من فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (إس.يو.في).

وكريم مقرها دبي وتتنافس في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع أوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.