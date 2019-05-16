هيونداي تعتزم تزويد شركة كريم لنقل الركاب بنحو 5 آلاف سيارة نهاية 2019

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قالت شركة هيونداي اليوم الخميس إنها ستزود شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بـ 5 آلاف سيارة بنهاية 2019
قالت شركة هيونداي اليوم الخميس إنها ستزود شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط بـ 5 آلاف سيارة بنهاية 2019.
وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارات من طرازي (سوناتا) و (جرانديور) من فئة السيدان وتوسان و (سانتا في) من فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (إس.يو.في).
وكريم مقرها دبي وتتنافس في كثير من المدن الرئيسية بالشرق الأوسط مع أوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.
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Via SyndiGate.info
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