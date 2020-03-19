"هيونداي" توافق على تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها

وافق مجلس مديري شركة هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية على تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للمجلس.

وأعلنت شركة هيونداي موتور موافقة مجلس مديريها على تعيين شونج إيوسون نائب رئيس مجلس الإدارة حالياً رئيساً لمجلس إدارة المجموعة ولتعزيز "مسؤولية الإدارة" في ظل تزايد حالة الغموض والمنافسة الضارية التي تشهدها صناعة السيارات في العالم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في هيونداي القول إن "القرار يستهدف التغلب بطريقة فعالة وسريعة على المخاوف من احتمالات حدوث ركود اقتصادي والتحولات السريعة التي تشهدها صناعة وسائل النقل.

وستستمر الجهود الرامية إلى زيادة استقلال وشفافية مجلس الإدارة".

وأضاف المسؤول أن هيونداي موتور جروب في أمس الحاجة إلى قيادة "قوية وصارمة" للتغلب على الصعوبات، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على مبيعات المجموعة الكورية الجنوبية.

وكانت هيونداي موتور قد أوقفت العمل في مصنعها بولاية ألاباما الأميركية بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد، في حين تواجه مصانعها الأخرى خارج كوريا الجنوبية احتمالات الغلق نتيجة تزايد المخاوف من انتشار كورونا.

يذكر أن شونج مونج كون رئيس مجلس إدارة هيونداي موتور جروب تقاعد من منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيونداي موتور بعد أن ظل في المنصب منذ 1999.